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ПСБ выйдет из санации Мособлбанка, финоздоровление продолжит АСВ

ПСБ выйдет из санации Мособлбанка, финоздоровление продолжит АСВ
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Промсвязьбанк (ПСБ) выйдет из проекта санации Мособлбанка, финансовое оздоровление последнего продолжит Агентство по страхованию вкладов (АСВ), говорится в сообщении ЦБ РФ.

Банк России утвердил изменения в план участия АСВ в предупреждении банкротства Мособлбанка. В соответствии с указанными изменениями АСВ самостоятельно продолжит осуществлять меры по предупреждению банкротства банка. Промсвязьбанк прекратит участие в финансовом оздоровлении банка в качестве инвестора после принятия соответствующих решений органами управления.

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Как пояснили в ЦБ, решение направлено на сокращение сроков санации Мособлбанка. Банк продолжит исполнять все свои обязательства перед клиентами.

Изначально инвестором в рамках санации Мособлбанка был СМП банк, получивший, согласно последним опубликованным данным, на оздоровление кредитной организации 168,7 млрд рублей. В 2022 году СМП банк был продан Промсвязьбанку и впоследствии присоединен к нему.

Планировалось, что Мособлбанк будет присоединен с СМП банку не позднее конца 2031 года. Однако, как заявляли источники "Коммерсанта", финансовое оздоровление было продлено до 2042 года. Увеличение сроков равноценно вливанию денег в капитал и экономило средства ПСБ (по предварительным оценкам - порядка 100 млрд рублей), писало издание.

Промсвязьбанк через Росимущество принадлежит государству. На базе ПСБ создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа. ПСБ по итогам третьего квартала 2024 года занимает 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

АСВ ПСБ Промсвязьбанк Мособлбанк
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