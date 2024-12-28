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X5, "Азбука Вкуса" и компании HoReCa учредили Ассоциацию производителей готовой еды

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Пять российских компаний из сектора пищевой промышленности 27 декабря учредили Ассоциацию производителей и поставщиков готовой еды, говорится в данных ЕГРЮЛ.

В состав участников ассоциации вошли "Азбука вкуса" (ритейлер занимается собственным производством готовой еды - ИФ), "дочка" "X5" по производству готовых блюд (АО "Перекресток вкусов"), производитель Mr. Food (ООО "Корона-Фуд", работает под брендами Creative Kitchen, Cook Chart, Petitcafe), производитель ингредиентов для пищевой промышленности "Омега" и Атяшевский мясокомбинат, входящий в агропромышленный холдинг "Талина".

Президентом ассоциации стал Сергей Беляков, бывший управляющий директор Ozon.

"Необходимость создания отраслевой ассоциации производителей готовой еды назрела. Растущий рынок и спрос на эту продукцию требуют обеспечения её качества, а значит, выработки определенных стандартов. Это позволит защитить и потребителей от некачественной продукции, и ответственных производителей - от недобросовестной конкуренции", - сообщил "Интерфаксу" Беляков.

Созданная ассоциация, помимо развития и поддержки отрасли, будет заниматься разработкой предложений по развитию нормативно-правовой базы для отрасли, выполнять функции экспертно-аналитического центра и проводить регулярный анализ ситуации на рынке, сообщили "Интерфаксу" в ассоциации.

"Первым этапом работы станет анализ текущего регулирования и разработка новых подходов, в том числе к проведению контрольно-надзорных мероприятий, для обсуждения с органами государственной власти. В дальнейшем ассоциация рассматривает создание реестра поставщиков готовой еды и ингредиентов, прошедших оценку внедрения систем пищевой безопасности для минимизации рисков отравления", - отметили в пресс-службе.

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По данным гендиректора "INFOLine-Аналитики" Михаила Бурмистрова, в 2024 году объем рынка продаж готовой еды в торговых сетях приблизится к 1 трлн рублей. Динамика прироста за год ожидается на уровне 33%.

В конце этого года глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова в интервью "Россия 24" сообщала, что бизнес, связанный с производством готовой еды, должен нести ответственность перед потребителями и обеспечивать их безопасным питанием.

Сам рынок готовой еды в РФ пока не регулируется. Особое внимание он привлек летом 2024 года после массового заболевания ботулизмом в результате употребления готовой еды из "Кухни на районе". По данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 417 случаев заболевания.

Азбука вкуса X5 Mr. Food Талина Омега
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