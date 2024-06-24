Костромич, заразившийся в Нижнем Новгороде ботулизмом, умер в больнице
Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - 21-летний житель Костромской области, заразившийся ботулизмом во время визита к родственникам в Нижний Новгород, скончался в больнице, сообщили "Интерфаксу" в региональном департаменте здравоохранения.
Нижегородской области костромич находился с 12 по 15 июня. Известно, что за столом у родственников съел покупной салат лобио. После этого он начал жаловаться на ухудшение самочувствия. За медицинской помощью молодой человек обратился только после возвращения в Кострому днем 16 июня.
В больнице врачи ввели ему специальную антитоксическую сыворотку. С признаками атонии он находился в отделении реанимации на искусственной вентиляции легких.
"К сожалению, спасти молодого человека не удалось. Причиной этому, в том числе, послужил тот факт, что еще при первых признаках недомогания он не обратился сразу за медицинской помощью. Плохо себя почувствовал, еще находясь в Нижнем Новгороде, но вызвал скорую медицинскую помощь только по возвращении в Кострому", - отметили в департаменте.
В регионе не зарегистрировано других случаев заболевания ботулизмом.
Больные с признаками ботулизма начали поступать в больницы в ряде регионов России в середине июня. Заболевшие были выявлены в Москве, Подмосковье, в Нижегородской области и Казани.
20 июня глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что число госпитализированных с ботулизмом в России увеличилось до 301 человека, 43 из них находятся на искусственной вентиляции легких.
По данным Роспотребнадзора, специалисты которого проводят эпидемиологическое расследование, пострадавшие употребляли в пищу продукцию "Салат лобио" изготовителя ООО "Локалкитчен" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя ООО "Гастропорт". Позже в ведомстве сообщили, что причиной массового заражения ботулизмом в ряде регионов РФ стала фасоль, поставляемая для салата лобио, поставщики и производители опасной пищевой продукции выявлены, их деятельность приостановлена, опасная продукция изъята из оборота.
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