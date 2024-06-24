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Костромич, заразившийся в Нижнем Новгороде ботулизмом, умер в больнице

Костромич, заразившийся в Нижнем Новгороде ботулизмом, умер в больнице
Архивное фото
Фото: Marijan Murat/picture alliance via Getty Images

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - 21-летний житель Костромской области, заразившийся ботулизмом во время визита к родственникам в Нижний Новгород, скончался в больнице, сообщили "Интерфаксу" в региональном департаменте здравоохранения.

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Нижегородской области костромич находился с 12 по 15 июня. Известно, что за столом у родственников съел покупной салат лобио. После этого он начал жаловаться на ухудшение самочувствия. За медицинской помощью молодой человек обратился только после возвращения в Кострому днем 16 июня.

В больнице врачи ввели ему специальную антитоксическую сыворотку. С признаками атонии он находился в отделении реанимации на искусственной вентиляции легких.

"К сожалению, спасти молодого человека не удалось. Причиной этому, в том числе, послужил тот факт, что еще при первых признаках недомогания он не обратился сразу за медицинской помощью. Плохо себя почувствовал, еще находясь в Нижнем Новгороде, но вызвал скорую медицинскую помощь только по возвращении в Кострому", - отметили в департаменте.

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В регионе не зарегистрировано других случаев заболевания ботулизмом.

Больные с признаками ботулизма начали поступать в больницы в ряде регионов России в середине июня. Заболевшие были выявлены в Москве, Подмосковье, в Нижегородской области и Казани.

20 июня глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что число госпитализированных с ботулизмом в России увеличилось до 301 человека, 43 из них находятся на искусственной вентиляции легких.

По данным Роспотребнадзора, специалисты которого проводят эпидемиологическое расследование, пострадавшие употребляли в пищу продукцию "Салат лобио" изготовителя ООО "Локалкитчен" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя ООО "Гастропорт". Позже в ведомстве сообщили, что причиной массового заражения ботулизмом в ряде регионов РФ стала фасоль, поставляемая для салата лобио, поставщики и производители опасной пищевой продукции выявлены, их деятельность приостановлена, опасная продукция изъята из оборота.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом отравлении жителей Москвы, в рамках которого задержаны трое подозреваемых.

Нижний Новгород Михаил Мурашко Минздрав Роспотребнадзор Кострома Нижегородская область Костромская область
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