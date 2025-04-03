"Азбука вкуса" в 2024 году увеличила чистую прибыль в 4,5 раза

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Городской супермаркет" (бренд "Азбука вкуса") по итогам 2024 года увеличило выручку на 17,3%, до 101,2 млрд рублей, говорится в бухотчете компании.

Валовая прибыль ритейлера выросла на 28,4% и составила 47,8 млрд рублей. Коммерческие расходы поднялись на 19,7%, до 36,4 млрд рублей.

Чистая прибыль юрлица достигла 3,63 млрд рублей, увеличившись в 4,5 раза.

В 2024 году ООО "Городской супермаркет", основным владельцем которого на тот момент выступала кипрская компания Demanor Investments Limited, попало в перечень экономически значимых организаций, что в апреле того же года привело к приостановке корпоративных прав кипрской компании. Уже в июне операционная компания ритейлера стала владельцем 99% своего капитала.

В начале 2025 года в акционерной структуре ритейлера вновь произошли изменения, в результате чего "Городской супермаркет" снизил долю владения до 0.00039% собственного капитала. Изменения компания комментировать не стала, в ЕГРЮЛ эти данные скрыты. В феврале 2025 года СМИ сообщали, что "Севергрупп" Алексея Мордашова ведет переговоры о покупке бизнеса всей сети.

Сеть "Азбуки вкуса" насчитывает 170 магазинов, включая 103 одноименных супермаркета и 59 минимаркетов "Азбука daily".