Суд на 90 суток приостановил работу "Кухни на районе" из-за массового отравления

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Люблинский суд Москвы назначил административное приостановление деятельности на 90 суток компании "Локалкитчен" ("Кухня на районе") в связи с массовыми случаями ботулизма из-за отравления фасолью, сообщили "Интерфаксу" в суде в пятницу.

Компания признана виновной в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ).

Протокол в отношении "Локалкитчен" был составлен в связи с нарушениями, выявленными в ходе проверки после случаев ботулизма из-за отравления салатом лобио (содержит фасоль в качестве основного ингредиента - ИФ), изготовителем которого была компания.

Массовые случаи ботулизма были зафиксированы в нескольких регионах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской области и Татарстане, в июне 2024 года. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 20 июня заявил о 301 госпитализированном. В администрации Костромской области 24 июня сообщили о смерти молодого человека, который заразился ботулизмом в Нижегородской области.

Роспотребнадзор назвал фасоль, поставляемую для салата лобио, причиной массового заражения ботулизмом в регионах РФ.

По уголовному делу о производстве товаров и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в Москве были задержаны четыре человека, в том числе генеральный директор "Локалкитчен" Антон Лозин. С санкции суда фигуранты были отправлены под домашний арест и в СИЗО.