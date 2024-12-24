Минпромторг РФ рассчитывает на утверждение актуализированной стратегии судостроения до конца года

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Обновленная стратегия развития судостроительной промышленности на период до 2035 года, как ожидается, будет утверждена правительством РФ до конца текущего года, сообщил глава Минпромоторга РФ Антон Алиханов журналистам.

"В этом году мы планируем завершить корректировку нашего ключевого отраслевого документа - стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2035 года и дальнейшую перспективу. Она определит основные направления и задачи развития отрасли. На данный момент документ дорабатывается по замечаниям ФОИВов (федеральных органов исполнительной власти - ИФ) и готовится к направлению на повторное согласование. Рассчитываем на утверждение документа до конца текущего года", - сказал он.

Алиханов напомнил, что с актуализированной стратегией должны быть синхронизированы параметры стратегии развития "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК).

В части гражданского судостроения в стратегии основной задачей на ближайшую перспективу, по словам министра, "будет обеспечение потребности заказчиков в различных типах судов при преимущественном использовании отечественного судового комплектующего оборудования".

"Стратегически важно закрепить наши позиции в нише арктического технического флота, ледокольного флота, пассажирских судов и судов смешанного плавания. Кроме того, будем развить новые ниши в части крупнотоннажного транспортного флота, в том числе арктического, и судов специального назначения", - добавил он.

Документ предполагает наращивание и техперевооружение производственных и судоремонтных мощностей.

Целевые параметры стратегии учтены в федеральном проекте "Производство судов и судового оборудования" (войдет в формирующийся нацпроект "Промышленное обеспечение транспортной мобильности"), отметил глава Минпромторга.

"Реализацию федерального проекта планируем начать с 2025 года. В части его параметров законом о бюджете на новую трехлетку мы предусмотрели более 200 млрд рублей, в том числе 39,3 млрд рублей в 2025 году, 75,5 млрд рублей в 2026 году, 111 млрд рублей в 2027 году. Общий объем финансирования федерального проекта до 2030 года за счет бюджетных средств составляет 532,7 млрд рублей", - сообщил министр.