Средства ФНБ на расширение лизинга в судостроении оценили в 212 млрд руб. до 2035 года

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Увеличенную программу льготного лизинга в гражданском судостроении, рассчитанную до 2035 года, предполагается почти полностью профинансировать из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов журналистам.

"В настоящее время ведутся расчеты. Думаю, что из средств ФНБ потребуется порядка 212 млрд рублей на период до 2035 года", - сказал он, отвечая на вопрос об объёмах финансирования, которые понадобятся.

"Считаем, что такую программу необходимо реализовать. Однако есть тонкость. А именно финансирование лизинговой программы должно практически на 100% состоять из средств ФНБ, средства должны предоставляться под 1,5%. Иными словами, лизинговый процент должен быть очень низким, чтобы, с одной стороны, удовлетворить запрос потребителя, и в то же время – покрыть финансовые издержки компаний, предоставляющих эти услуги, чтобы, в конечном итоге, стоимость судов в процессе реализации программы не выросла сильно по сравнению с той стоимостью, которая изначально прописана в контракте", - отметил Евтухов.

Президент РФ Владимир Путин летом 2023 года поручил правительству к марту 2024 года принять решение о выделении с 2025 года средств ФНБ на программу льготного лизинга гражданского судостроения в части дополнительного строительства не менее 200 пассажирских судов.

"У нас уже более 300 заявок, если быть точным – 337 (на лизинг судов - ИФ). Пока идет первый этап, мы смотрим, анализируем те заявки, что подтверждены, а это более 170 судов", - заявил замглавы Минпромторга.

"Программа важная, с одной стороны, она обеспечивает связность и транспортную доступность регионов страны, позволяет развивать туризм, с другой – дает загрузку верфей, и, как следствие, возможность усовершенствовать наши судостроительные компетенции. Мы уже сейчас строим пассажирские суда на любой вкус: от маленьких электрических, до круизных и скоростных пассажирских судов на подводных крыльях", - добавил Евтухов, напомнив о поручении президента и высказав уверенность в том, что программа будет реализована.

Действующая программа льготного водного лизинга предполагает строительство к 2028 году 260 гражданских судов различного назначения и дедвейта. Инвестпроект программы был сформирован в конце 2022 года и оценивался властями в 231 млрд руб., из которых 136 млрд руб. предполагается профинансировать из средств ФНБ, еще 85 млрд руб. АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) должна привлечь с рынка.