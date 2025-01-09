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Целевые значения авиамобильности россиян до 2027 года увеличены на 7%

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Целевые показатели авиационной подвижности населения в России в 2025-2027 годах, заложенные в Единый план по достижению национальных целей развития, увеличены в среднем на 7%, заявил зампред правительства Александр Новак на совещании у президента Владимира Путина.

"В части показателей авиационной подвижности министерство транспорта пересмотрело плановые значения, исходя из фактически достигнутых в 2024 году. В результате планы на ближайшую трехлетку увеличены в среднем на 7%, что обеспечивает ежегодный рост показателей. В Едином плане по достижению национальных целей новая целевая линейка уже зафиксирована, и она также будет зеркально отражена в паспорте нацпроекта "Эффективная транспортная система", - сообщил Новак.

Авиационная подвижность характеризует среднее количество перелетов, совершаемых одним жителем государства, и определяется как отношение количества пассажиров, перевезенных авиакомпаниями страны, к численности ее населения. К примеру, на конец 2021 года общий пассажиропоток российских авиакомпаний составил 111 млн человек, а численность населения, по оценке Росстата, достигала 147 млн человек - коэффициент авиаподвижности, соответственно, был на уровне 0,76. В 2022 году, по итогам которого авиатрафик сократился до 95,1 млн человек, а численность населения была на уровне 146,4 млн, авиамобильность составила 0,65.

9 января глава правительства Михаил Мишустин утвердил Единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Одна из задач плана - увеличение к 2030 году авиаподвижности населения не менее чем на 50% по сравнению с показателем 2023 года при обеспечении доли самолетов отечественного производства в парке российских перевозчиков не менее 50%. Достижению этих целей, как ожидается, должны способствовать строительство новых и реконструкция действующих аэродромов, субсидирование авиаперевозок, поставка российских самолетов за счет федеральной поддержки.

Индикаторы Единого плана, характеризующие достижение показателя*

Статистический индикатор 2021 2022 2023 2024** 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2035
Авиационная подвижность населения, полетов на 1 чел. в год 0,76 0,65 0,72 0,76 0,75 0,77 0,79 0,87 0,97 1,08 -
Доля самолетов отечественного производства в парке российских авиаперевозчиков - - - 19% 19% 20% 25% 30% 37% 50% -

* источник - сайт правительства России

** оценочный показатель

Беспилотники

На совещании у президента Новак также сообщил о новом подходе к созданию посадочных площадок для беспилотников (БАС), предложенном в рамках корректировки нацпроекта "Беспилотные авиационные системы".

"Министерством транспорта и Росавиацией предлагается следующий подход к созданию инфраструктуры для беспилотников: перейти к созданию посадочных площадок без капитального строительства, на основе запросов эксплуатантов, развивать мобильные площадки с привлечением инвесторов. Планируется наращивать объемы и приоритизировать ресурсы уже в ходе реализации проекта, ориентируясь в первую очередь на заказ и потребность беспилотников в различных отраслях экономики", - доложил Новак Путину.

Нацпроект по БАС был утвержден в конце 2023 года. На заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам в декабре прошлого года Путин обратил внимание на резкое снижение целевого показателя "беспилотного" нацпроекта в части количества регионов, оснащенных к 2030 году инфраструктурой для обеспечения полетов дронов - 9 против ранее заявленных 89. Он поручил разобраться с этим вопросом куратору нацпроекта вице-премьеру Виталию Савельеву.

Нацпроект по БАС планируется существенно переработать, анонсировал при этом замглавы Минпромторга Василий Шпак. Главной идеологией "пересборки" должно стать определение "четкого и конкретного перечня сценариев использования БАС, подтверждение этих сценариев конкретным финансово-экономическим расчетом, созданием финансово-экономической модели".

Согласно опубликованному в четверг Единому плану, в 2024 году уровень технологической независимости отрасли БАС должен был достигнуть 37,8%, а в 2030 году, как декларируется, он составит 81,1%.

Статистический индикатор 2021 2022 2023 2024* 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2035
Достигнутый уровень технологической независимости в отрасли БАС - - - 37,8% 42,5% 51% 59,4% 67,1% 75,2% 81,1% -

* оценка

Александр Новак Михаил Мишустин БАС Василий Шпак Минпромторг
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