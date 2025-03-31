Поиск

Минпромторг в апреле начнет отбор эксплуатантов БАС для компенсации стоимости летного часа

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Минпромторг с 7 апреля начнет отбор эксплуатантов российских беспилотных авиационных систем (БАС) на получение субсидий для компенсации части стоимости летного часа.

Для получения поддержки организация должна иметь либо сертификат эксплуатанта на осуществление коммерческих авиаперевозок и выполнение авиационных работ с использованием БАС, либо статус эксплуатанта БАС в порядке, предусмотренном актами правительства об установлении экспериментальных правовых режимов. Также на поддержку могут претендовать организации экспериментальной авиации, эксплуатирующие экспериментальные дроны и использующие их для коммерческих целей.

В рамках субсидии подлежат компенсации до 50% затрат на оплату труда работников организации, осуществляющих внешнее пилотирование, наземное и техническое обслуживание БАС (в составе с беспилотным воздушным судном (БВС)); до 80% затрат - на оплату услуг, оказываемых по сервисным соглашениям или договорам закупки, аренды, ремонта, обмена авиационно-технического имущества; до 80% затрат - на оплату услуг по техническому обслуживанию БАС в составе с БВС (со взлетной массой более 30 кг).

Прием заявок на участие в отборе пройдет до 18 апреля через портал ГИСП.

Поддержка оказывается в рамках федерального проекта "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы".

БАС Минпромторг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кабмин РФ подготовил положительный отзыв на проект поправок в законы о выборах

"Яндекс" в апреле проведет сбор заявок на дебютный флоатер объемом 30 млрд рублей

"Ъ" сообщил о просьбе Иркутской области ввести полный запрет на майнинг на юге региона

"Ъ" сообщил о просьбе Иркутской области ввести полный запрет на майнинг на юге региона

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию падением индекса IMOEX2 на 3,3%

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию падением индекса IMOEX2 на 3,3%
Военная операция на Украине

Российские средства ПВО за ночь сбили 66 украинских дронов

Москва и Вашингтон начали обсуждать проекты по российским редкоземельным металлам

Москва и Вашингтон начали обсуждать проекты по российским редкоземельным металлам

Росгвардия нейтрализовала стрелявшего с крыши здания в Мурманске

Неизвестный открыл огонь с крыши дома в Мурманске

Что произошло за день: воскресенье, 30 марта

Из курского приграничья с 12 марта эвакуированы 676 человек

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6113 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне59 материалов
Бюджет РФБюджет РФ37 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2234 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе373 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });