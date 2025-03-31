Минпромторг в апреле начнет отбор эксплуатантов БАС для компенсации стоимости летного часа

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Минпромторг с 7 апреля начнет отбор эксплуатантов российских беспилотных авиационных систем (БАС) на получение субсидий для компенсации части стоимости летного часа.

Для получения поддержки организация должна иметь либо сертификат эксплуатанта на осуществление коммерческих авиаперевозок и выполнение авиационных работ с использованием БАС, либо статус эксплуатанта БАС в порядке, предусмотренном актами правительства об установлении экспериментальных правовых режимов. Также на поддержку могут претендовать организации экспериментальной авиации, эксплуатирующие экспериментальные дроны и использующие их для коммерческих целей.

В рамках субсидии подлежат компенсации до 50% затрат на оплату труда работников организации, осуществляющих внешнее пилотирование, наземное и техническое обслуживание БАС (в составе с беспилотным воздушным судном (БВС)); до 80% затрат - на оплату услуг, оказываемых по сервисным соглашениям или договорам закупки, аренды, ремонта, обмена авиационно-технического имущества; до 80% затрат - на оплату услуг по техническому обслуживанию БАС в составе с БВС (со взлетной массой более 30 кг).

Прием заявок на участие в отборе пройдет до 18 апреля через портал ГИСП.

Поддержка оказывается в рамках федерального проекта "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы".