Brent подорожала до $76,62 за баррель

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Рост цен на нефть ускорился вечером в четверг.

К 17:49 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,46 (0,6%), до $76,62 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,41 (0,56%), до $73,73 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1,2%, WTI - на 1,3% на данных о резком росте запасов продуктов нефтепереработки в США. Как стало известно в среду, товарные запасы бензина в Штатах на прошлой неделе выросли на 6,33 млн баррелей, дистиллятов - на 6,07 млн баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение запасов бензина и дистиллятов на 500 тысяч баррелей.

Коммерческие запасы нефти на минувшей неделе уменьшились на 959 тысяч баррелей, а запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 2,5 млн баррелей, до минимума с 2014 года.

Рынок также оценивает данные о том, что потребительские цены (индекс CPI) в Китае в декабре выросли на 0,1% в годовом выражении, минимальными темпами с марта 2024 года. Цены производителей (индекс PPI) снизились на 2,3% в годовом выражении после падения на 2,5% месяцем ранее.

"Краткосрочный прогноз для цен на нефть в целом зависит от тех же факторов, которые влияли на рынок весь прошлый год. Главным образом это касается ожидаемого глобального спроса и того, сможет ли экономика Китая наконец перейти к стабильному и устойчивому восстановлению. Геополитические риски, тем временем, будут ограничивать вероятность значительного снижения котировок", - отметил старший стратег Pepperstone Майкл Браун.