Котировки Brent приблизились к $80 за баррель

Цена нефти превысила $79 за баррель впервые за три месяца

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Рост котировок нефти ускорился днем в пятницу, причем котировки Brent превысили $79 за баррель впервые за три месяца.

К 18:05 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $3,03 (3,94%), до $79,95 за баррель. В ходе сессии международный бенчмарк впервые с октября прошлого года достигал $80 за баррель.

Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $3,13 (4,23%), до $77,05 за баррель.

Рынок позитивно реагирует на данные о падении резервов на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, до минимума с 2014 года. Кроме того, трейдеры опасаются ужесточения санкций в отношении России и Ирана.

Дополнительную поддержку котировкам оказывают опасения в отношении политики США при Дональде Трампе, в том числе введения пошлин на канадскую нефть и выдачи разрешений на разработку новых месторождений. Также участники рынка опасаются торговых конфликтов, которые могут нарушить поставки энергоносителей.

Аналитики Citi накануне улучшили прогноз для Brent на первый квартал текущего года до $71 с $65 за баррель, для WTI - до $67 с $61 за баррель.

"Рынки нефти выросли в начале года на ожидании серьезных геополитических последствий для экспорта иранской нефти, тогда как холодная погода повышает спрос на отопление и приводит к сокращению запасов нефти в США", - написали они.