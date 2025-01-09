Бывший глава "Открытия" Алексеев продолжит работу в периметре группы ВТБ

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Михаил Алексеев, возглавлявший банк "ФК Открытие" до его присоединения к БМ-банку, продолжит работу в периметре группы ВТБ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВТБ.

Банк "ФК Открытие" вошел в группу ВТБ в декабре 2022 года. Изначально планировалось, что банк сдаст лицензию в 2024 году и запустит процесс добровольной ликвидации. Впоследствии ВТБ изменил стратегию интеграции и решил присоединить его к БМ-банку.

По данным ЕГРЮЛ, с 1 января 2025 года банк "Открытие" присоединился к БМ-банку (бывший Банк Москвы, входит в группу ВТБ) и прекратил свою деятельность.

Алексеев много лет возглавлял Юникредит банк, затем занимал должность зампреда Банка России. В декабре 2022 года был назначен председателем правления "Открытия".