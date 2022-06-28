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Дума разрешила продать "Открытие" банку ВТБ без торгов и согласия ФАС

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий провести сделку по покупке "Открытия" банком ВТБ без торгов и предварительного согласия Банка России и Федеральной антимонопольной службы.

ЭкономикаКостин заявил, что оценка "Открытия" перед консолидацией с ВТБ займет 2-3 месяцаЧитать подробнее

Соответствующие поправки в конце прошлой неделе группа депутатов внесла в правительственный законопроект № 131315-8, регулирующий выпуск разных типов акций международными компаниями.

В соответствии с этими поправками, совет директоров Банка России будет вправе принять решение о реализации приобретенных в ходе осуществления мер по предупреждению банкротства акций "Открытия" банку ВТБ по рыночной стоимости, которая будет определена в установленном законодательством порядке об оценочной деятельности.

На решение совета директоров ЦБ не будет распространяться порядок продажи акций, приобретенных в ходе предупреждения банкротства банков, и положения законов, требующие получение предварительного или последующего согласия ЦБ, а также согласия ФАС.

Сейчас порядок выхода ЦБ из капитала санируемых банков предполагает, что базово регулятор должен продавать акции на торгах (так было в случае с продажей Азиатско-Тихоокеанского банка, остальные санируемые с участием ЦБ кредитные организации вышли из процедуры финансового оздоровления нерыночным путем). В случае если заявляется один участник или же один участник остается по итогам торгов, то ЦБ может реализовывать акции в рамках внеконкурсных процедур. В прошлом году этот порядок дополнила новая статья, которая разрешила ЦБ подавать банки через механизм слияния и присоединения.

ЦБ стал собственником "Открытия" в 2017 году, санировав его по новой схеме - с привлечением специального созданного Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Банк получил в капитал от регулятора 456 млрд рублей. ЦБ рассчитывал вернуть часть средств за счет продажи акций банка в рынок.

После этого ЦБ рассматривал разные варианты продажи "Открытия" - и IPO, и продажу банка стратегическому инвестору. После 24 февраля и попадания "Открытия" под блокирующие санкции США, ЕС и Великобритании ЦБ приостановил подготовку к продаже банка. Было принято решение присоединить "Открытие" к ВТБ. Кроме того, в периметр группы ВТБ как отдельное юрлицо войдет крупнейший банк Крыма - РНКБ. Банк России намерен продать "Открытие" по рыночной оценке, сейчас идет обсуждение варианта продажи, говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах ПМЭФ-2022.

"Сделка может включать в себя ценные бумаги, но не обязательно с баланса БМ-банка (бывший Банк Москвы - ИФ). У нас портфель ОФЗ на 750 млрд, и еще 100 млрд рублей на балансе БМ-банка. Какие из них могут участвовать в сделке - это, в общем, безразлично, они не "окрашены" особо. Поэтому они могут включать эти активы, это допускалось. Но мы начинаем с оценки сейчас, оценка пройдет, будет понятная сумма", - говорил "Интерфаксу" глава ВТБ Андрей Костин.

По словам Костина, оценка "Открытия" перед присоединением к ВТБ займет от двух до трех месяцев, раньше осени сделка не будет закрыта.

ВТБ ФАС Открытие Банк России Госдума РНКБ Андрей Костин
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