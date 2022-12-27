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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:07

Большая часть правления "Открытия" покинет банк в конце 2022 года

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Правление банка "Открытие" в нынешнем составе прекратит свою работу 31 декабря, сообщил журналистам президент - председатель правления банка Михаил Задорнов.

"У нас уходит подавляющая часть правления банка, и мы должны бесшовно передать дела", - сказал банкир.

"Этот состав правления заканчивает свою работу 31-го числа", - добавил он.

Банк России сообщил, что закрыл сделку по продаже ВТБ 100% банка "Открытие". Предполагалось, что ВТБ заплатит за активы "Открытия" 340 млрд рублей.

Задорнов покинет пост главы банка "Открытие" с 1 января 2023 года, сообщил 22 декабря ВТБ. Вместо него банк возглавит бывший руководитель Юникредит банка и экс-зампред ЦБ Михаил Алексеев.

"С точки зрения своих планов пока рано говорить публично. Нам надо закрыть текущий год и обеспечить преемственность бизнеса", - сказал Задорнов.

Открытие ВТБ Михаил Задорнов Михаил Алексеев
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