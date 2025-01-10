Prada рассматривает возможность покупки Versace

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Итальянский дом моды Prada SpA рассматривает возможность покупки бренда Versace, сообщила Il Sole 24 Ore со ссылкой на источники.

По данным итальянской газеты, целесообразность сделки обсуждается с инвестиционным банком Citigroup Inc., привлеченным в качестве консультанта.

С 2018 года Versace принадлежит компании Capri Holdings, которая готова продать Versace и принадлежащий ей бренд Jimmy Choo и ранее поручила банку Barclays разослать соответствующий запрос потенциальным покупателям, пишет Il Sole.

В прошлом году суд заблокировал покупку Capri, владеющей также брендом Michael Kors, американской компанией Tapestry, владельцем брендов Coach, Kate Spade и Stuart Weitzman. Иск о заморозке сделки стоимостью $8,5 млрд был подан Федеральной торговой комиссией США (FTC), которая опасалась ослабления конкуренции в секторе так называемого доступного люкса.

Prada является одной из немногих компаний, сохраняющей прочные позиции в условиях глобального спада в сегменте предметов роскоши. В третьем квартале прошлого года ее продажи увеличились на 18% благодаря молодежному бренду Miu Miu, показавшему годовой рост на уровне 97%.