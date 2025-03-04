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Prada увеличила выручку на 15% в 2024 году, сильнее прогнозов

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Итальянский дом моды Prada SpA в 2024 году увеличил чистую прибыль на 25%, выручку - на 15%, причем оба показателя превысили прогнозы рынка.

Чистая прибыль составила 839 млн евро против 671 млн евро годом ранее.

Скорректированная прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) увеличилась на 21%, до 1,06 млрд евро.

Выручка в прошлом году составила 5,43 млрд евро по сравнению с 4,73 млрд евро годом ранее.

Опрошенные Visible Alpha аналитики прогнозировали, что чистая прибыль составит 812,6 млн евро, выручка - 5,37 млрд евро.

Розничные продажи за минувший год подскочили на 16% - до 4,85 млрд евро.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе розничные продажи увеличились на 13% без учета изменения валютных курсов, до 1,6 млрд евро. В Европе продажи повысились на 18%, до 1,53 млрд евро, в Северной и Южной Америке - на 9%, до 830 млн евро, в Японии - подскочили на 46%, до 656 млн евро, на Ближнем Востоке - на 26%, до 227 млн евро.

Prada по итогам 2024 года планирует выплатить дивиденды в размере 0,164 евро на акцию.

Компания, которая первоначально именовалась Prada Brothers и продавала преимущественно изделия из кожи, была основана в 1913 году Марио Прадой и его братом Мартино в Милане. В 1978 году компанию унаследовала внучка Марио - Миучча Прада.

В настоящее время компания представлена 609 магазинами (данные на 31 декабря 2024 года) более чем в 70 странах мира. В число брендов компании входят, в частности, Miu Miu (молодежная линия), Car Shoe (одежда и обувь) и Church's (английский производитель обуви).

Котировки акций компании по итогам торгов во вторник на Гонконгской бирже снизились на 0,3%. С начала года капитализация повысилась более чем на 20%.

Prada Италия
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