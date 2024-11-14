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Tapestry и Capri отказались от слияния на $8,5 млрд

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Американская компания Tapestry, которой принадлежат модные бренды Coach, Kate Spade и Stuart Weitzman, больше не намерена приобретать конкурирующую Capri Holdings, владеющую брендами Michael Kors, Jimmy Choo и Versace.

Решение отказаться от сделки было принято по соглашению сторон, поскольку обе компании решили, что это наилучшим образом отвечает их интересам.

Слияние двух компаний было объявлено в августе прошлого года. Сделка объемом $8,5 млрд могла стать одной из крупнейших в индустрии моды за последние годы, а объединенная компания заняла бы четвертое место в списке ведущих производителей люксовых товаров в мире. Однако Федеральная торговая комиссия США (FTC) потребовала заморозить сделку, опасаясь ослабления конкуренции в секторе так называемого "доступного люкса", и суд удовлетворил требование регулятора.

Котировки акций Tapestry на предварительной сессии в четверг растут на 6,2%, тогда как цена бумаг Capri снижается на 5,4%.

Tapestry Capri
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