В США суд заблокировал сделку между Tapestry и Capri на $8,5 млрд

Сделка могла бы стать одной из крупнейших в индустрии моды за последние годы

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Федеральный судья Дженнифер Рошон по требованию Федеральной торговой комиссии США (FTC) заморозила сделку, в рамках которой американская Tapestry намеревалась купить Capri Holdings.

Capri владеет модными брендами Michael Kors, Jimmy Choo и Versace. Tapestry принадлежат бренды Coach, Kate Spade и Stuart Weitzman. Сделка объемом $8,5 млрд могла бы стать одной из крупнейших в индустрии моды за последние годы, а объединенная компания могла бы занять четвертое место в списке ведущих производителей люксовых товаров в мире.

FTC подала иск с требованием заблокировать сделку еще весной. По мнению регулятора, объединение компаний существенно ослабит конкуренцию в сфере потребительских товаров класса "люкс", а также приведет к повышению цен.

"Решение суда стало победой не только для FTC, но и для потребителей по всей стране, желающих покупать качественные сумки по доступным ценам", - отметил глава отдела FTС в сфере конкуренции Генри Лю.

Tapestry планирует обжаловать постановление суда.

"Сегодняшнее решение удовлетворить требование FTC по блокировке сделки стало разочарованием. Tapestry и Capri работают в очень конкурентной и динамичной сфере, которая постоянно расширяется. Мы сталкиваемся с конкурентным давлением со стороны производителей как более дешевых, так и более дорогих товаров и по-прежнему уверены, что сделка благоприятно отразится на конкуренции и на потребителях", - говорится в сообщении компании.

По условиям соглашения, Tapestry компенсирует Capri издержки, понесенные в случае запрета сделки регуляторами, в размере $30-50 млн. В свою очередь Capri выплатит Tapestry $240 млн, если она в одностороннем порядке решит отменить сделку.

Котировки акций Tapestry на дополнительной сессии в четверг выросли на 13,9%, тогда как капитализация Capri рухнула на 45%.