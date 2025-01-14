Трафик на платных дорогах "Автодора" в 2024 году вырос на треть до 379 млн проездов

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Трафик на скоростных платных автотрассах "Автодора" в 2024 году вырос на 33% до 379 млн проездов. Об этом сообщила пресс-служба госкомпании со ссылкой на предварительные данные.

Динамика связана, в частности, с вводом новых участков автотрасс. В конце 2023 года было запущено движение по М-12 "Восток" от Москвы до Казани, в июле 2024 года был открыт обход Твери на М-11 "Нева", который соединил Москву и Санкт-Петербург и завершил формирование скоростного коридора длиной 1,52 тыс. км от Петербурга до Казани.

Самой востребованной у автомобилистов в прошлом году стала дорога к Черноморскому побережью – М-4 "Дон". На нее пришлось более 179 млн проездов – на 24% больше, чем в 2023 году. Пиковым месяцем стал август, в котором среднесуточная интенсивность движения была на 12% больше, чем в позапрошлом.

"Автодор" также сообщает, что с момента запуска движения по М-12 от Москвы до Казани число проездов превысило 27 млн. "Если в начале 2024 года на М-12 среднесуточная интенсивность составляла около 6 тыс. автомобилей в сутки, то в конце 2024 года среднесуточная интенсивность составила 10 тыс. автомобилей в сутки, а в пиковые месяцы – более 15 тыс. автомобилей в сутки. При этом на подмосковных участках максимальная интенсивность достигала 62 тыс. автомобилей в сутки, а на участках в Татарстане фиксировали свыше 17 тыс. автомобилей в сутки", - уточняют в госкомпании.

По Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Московской области в 2024 году автомобилисты совершили более 80,2 млн поездок. По скоростному участку трассы М-3 "Украина" со 124-го по 194-й км в Калужской области – свыше 10,5 млн проездов. По М-1 "Беларусь" с 33-го по 66-й км в Московской области – 10,8 млн проездов (+5%).

С запуском обхода Твери в составе М-11 магистраль стала непрерывным скоростным коридором от Москвы до Санкт-Петербурга, снизить скорость для оплаты проезда по которому надо всего один раз. До ввода этого участка пользователям приходилось съезжать со скоростной М-11 в районе Твери, проезжать по М-10 "Россия", проходящей фактически по агломерации города Тверь, и далее снова заезжать на М-11, что увеличивало общее время поездки почти на 1 час.

"Можно сравнить интенсивность движения на тех участках, которые уже действовали в 2023 году. И по итогам 2024 года рост среднесуточного трафика по ним составил 6%. На ближайших к Москве и Санкт-Петербургу участках (58-67 км и 668-684 км) в пиковые дни интенсивность достигала 44,5 тыс. автомобилей в сутки", - отмечается в пресс-релизе.

По новому платному обходу Твери в июле-августе 2024 года проезжали до 25,3 тыс. автомобилей в сутки, добавили в госкомпании.

Как сообщалось, план сбора платы за проезд по трассам госкомпании "Автодор" на 2024 год был установлен на уровне 105 млрд руб. (+40% г/г). Согласно актуальной версии программы деятельности госкомпании, в 2025 году предполагается собрать 129,2 млрд руб. (+23,1% к 2024 году).