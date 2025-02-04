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В России за десятилетие может появиться около 10 тысяч км платных дорог

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Марат Хуснуллин призвал бизнес активнее вкладываться в строительство дорог в рамках государственно-частного партнерства.

"В перспективе до 2036 года платных дорог могло бы быть порядка 10 тысяч км, но даже подготовительная работа по ним совсем небыстрая. Сейчас рассматриваются проекты тех дорог, где есть большая интенсивность движения, и не хватает уже существующих, пропускной способности, где есть вопросы по финансированию их капитального ремонта и расширения", - сказал он "Интерфаксу".

По его словам, стоимость каждой трассы предстоит детально просчитать, проанализировать - во сколько обходится ее стоимость, сколько можно привлечь внебюджетных источников, сколько необходимо бюджетных средств.

"Мы считаем, что важно привлекать больше внебюджетных средств для строительства дорог. Государственно-частное партнерство (ГЧП) играет важнейшую роль в развитии инфраструктуры, стимулируя экономику, укрепляя межрегиональные связи и улучшая качество жизни", - подчеркнул вице-премьер.

Среди важнейших уже запущенных проектов платных дорог Хуснуллин выделил продолжение строительства трассы М-12 "Восток" от Казани до Екатеринбурга на участке Дюртюли - Ачит протяженностью 275 км.

Еще один важный проект - обход Адлера, который станет частью перспективной автодороги от федеральной трассы М-4 "Дон" до города Сочи.

М-12 М-4 Марат Хуснуллин Сочи Адлер Екатеринбург Казань
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