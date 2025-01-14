ТМХ допустил появление конфигурации сделки с "Росатомом" и "Делом" в течение полугода

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Конфигурация сделки между АО "Трансмашхолдинг", ГК "Росатом" и группой компаний "Дело" может появиться в течение полугода, сообщил журналистам глава ТМХ Кирилл Липа.

"Формально мне нечего сказать, потому что никаких формальных договоренностей на сегодняшний день нет, есть переговорный процесс, назовем его так. Надеюсь, что действительно в течение полугода мы определимся и в конструкции – и в юридической, и в бизнесовой", - сказал он, отвечая на вопрос.

В конце прошлого года сообщалось, что "Росатом", основатель группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев и ТМХ договорились о консолидации принадлежащих им логистических активов и создании совместной компании. На первом этапе сделки ТМХ выкупит 1% управляющей компании "Дело" у Шишкарева. Доля госкорпорации "Росатом" в компании сохранится на уровне 49%. По завершении сделки ТМХ представит кандидата на должность гендиректора компании. До конца 2025 года стороны планируют закрыть сделку по объединению всех своих логистических активов, определят бизнес-модель и систему управления будущей компании.

Источники "Интерфакса" на транспортном рынке ранее сообщали, что "Росатом" намерен войти в капитал ТМХ. При этом предполагается, что акционеры ТМХ получат долю "Росатома" (49%) в группе компаний "Дело".

ТМХ – крупнейший в РФ производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Штаб-квартира ТМХ расположена в Москве. В структуру холдинга входят производственные и сборочные площадки в России и других странах, география работы охватывает 30 государств.

Группа компаний "Дело" управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. В транспортно-логистическое направление бизнеса ГК "Дело" входит интермодальный контейнерный оператор "Трансконтейнер" и мультимодальный транспортный оператор "Рускон", в стивидорное направление – холдинг "ДелоПортс" и ведущий оператор контейнерных терминалов "Глобал Портс".