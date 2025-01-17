Шишкарев видит в сделке с ТМХ потенциал создания транспортно-логистического конгломерата

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Председатель совета директоров группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев видит потенциал создания транспортно-логистического конгломерата международного уровня в результате сделки между АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ), ГК "Росатом" и группой компаний "Дело" по объединению логистических активов.

"Мы действительно приняли решение, очень может быть неожиданное, но на мой взгляд очень логичное. Я один из идеологов и авторов этой конструкции. Мне кажется пришло время объединяться лидерам рынка, в данном случае - госкорпорации "Росатом" как наш главный партнер, "Трансмашхолдинг" - ведущая корпорация на рынке машиностроения и производства подвижного состава и крупнейший логистический холдинг, которым является ГК "Дело". Мы видим здесь много синергии", - сказал он телеканалу "Россия 24".

"Мы видим возможность построить действительно конгломерат компаний, который будет лидером не только на постсоветском пространстве", - сказал он, отметив, что с учетом развития железнодорожной, портовой составляющей, более серьезного увеличения флота, возможен "приход компании в то качество, когда мы станем ведущей транспортно-логистической инфраструктурной корпорацией мира".

"Хотим войти в первую десятку по выручке, по EBITDA, по количеству транспортных единиц, которыми мы будем оперировать. Все предпосылки для этого есть", - добавил он.

Ранее сообщалось, что "Росатом", основатель группы компаний "Дело" Шишкарев и ТМХ договорились о консолидации принадлежащих им логистических активов и создании совместной компании. На первом этапе сделки ТМХ выкупит 1% управляющей компании "Дело" у Шишкарева. Доля госкорпорации "Росатом" в компании сохранится на уровне 49%. До конца 2025 года стороны планируют закрыть сделку по объединению всех своих логистических активов, определят бизнес-модель и систему управления будущей компании.

В конце декабря 2024 года доля Шишкарева в УК "Дело" сократилась с 51% до 50%. Новым совладельцем компании с долей в 1% стало ООО "Р-Альянс". АО "Атомэнергопром" (структура госкорпораци "Росатом") осталось владельцем 49%."Я остаюсь и буду оставаться 50%-м паритетным партнером", - заявил в пятницу Шишкарев.

Он напомнил, что в конце декабря акционеры компании утвердили нового генерального директора. "Предложение (кандидата - ИФ) было от "Трансмашхолдинга". Я познакомился с Алексеем Лебедевым, провел с ним в переговорах не один час и в дальнейшем сам вынес его кандидатуру на одобрение и поддержку акционеров", - отметил Шишкарев.

По его словам, собрание акционеров ГК "Дело" по избранию нового совета директоров пройдет 22 января. "В совет директоров войдут представители "Росатома", войдет Петр Иванов, который сегодня возглавил транспортный дивизион ("Росатома" - ИФ) и возглавляет группу FESCO. Со своей стороны, я предлагаю своих кандидатов, остаюсь председателем совета директоров, буду возглавлять в дальнейшем комитет по стратегии", - сообщил Шишкарев.

Он добавил, что сейчас формируется новая управленческая команда, планируется централизовать коммерческую функцию, объединить ряд активов и оптимизировать работу некоторых направлений. В планах компании строительство хабов за рубежом, которые планируется соединить собственным флотом, и выход в сегмент deep sea международных морских контейнерных перевозок. "Я думаю, что в течение полугода мы уточним трек развития компании до 2030-2035 года и с этой новой управленческой командой достигнем всех поставленных целей", - сообщил он.

Конфигурация сделки между АО "Трансмашхолдинг", ГК "Росатом" и группой компаний "Дело" может появиться в течение полугода, сообщал в январе глава ТМХ Кирилл Липа.

Источники "Интерфакса" на транспортном рынке ранее сообщали, что "Росатом" намерен войти в капитал ТМХ. При этом предполагается, что акционеры ТМХ получат долю "Росатома" (49%) в группе компаний "Дело".

ТМХ - крупнейший в России производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Штаб-квартира ТМХ расположена в Москве. В структуру холдинга входят производственные и сборочные площадки в России и других странах, география работы охватывает 30 государств.

Группа компаний "Дело" управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. В транспортно-логистическое направление бизнеса ГК "Дело" входит интермодальный контейнерный оператор "Трансконтейнер" и мультимодальный транспортный оператор "Рускон", в стивидорное направление - холдинг "ДелоПортс" и ведущий оператор контейнерных терминалов "Глобал Портс".