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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Фармацевтическая Eli Lilly в IV квартале увеличила выручку на 28%

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Американская фармацевтическая Eli Lilly and Co. в четвертом квартале 2023 года нарастила чистую прибыль на 13%, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила $2,19 млрд, или $2,42 в расчете на акцию, по сравнению с $1,94 млрд, или $2,14 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

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Без учета разовых факторов прибыль составила $2,49 на акцию по сравнению с $2,09 на акцию год назад. Средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предусматривал ее на уровне $2,3 на акцию.

Выручка выросла на 28% и составила $9,35 млрд. Прогноз экономистов для показателя составлял $8,9 млрд.

Самым продаваемым препаратом компании в прошлом квартале стал Mounjaro, используемый при лечении диабета, с реализацией на уровне $2,21 млрд. Продажи препаратов Trulicity (также от диабета) и Verzenio (от рака молочной железы) составили $1,67 млрд и $1,15 млрд соответственно.

В текущем году Eli Lilly ожидает скорректированную прибыль в диапазоне $12,2-12,7 на акцию при выручке в $40,4-41,6 млрд.

Котировки акций компании в ходе предварительных торгов во вторник поднимаются на 3,6%.

Eli Lilly
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