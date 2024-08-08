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Фармацевтическая Eli Lilly увеличила квартальную чистую прибыль в 1,7 раза

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Американская фармацевтическая компания Eli Lilly and Co. увеличила чистую прибыль во втором квартале в 1,7 раза, выручку - на 36%.

Существенное улучшение показателей Eli Lilly связано как с ростом спроса на ее препараты от диабета и ожирения Mounjaro and Zepbound, так и с повышением цен.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила $2,97 млрд, или $3,28 в расчете на акцию, по сравнению с $1,76 млрд, или $1,95 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов подскочила до $3,92 на акцию с $2,11 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $2,74 на акцию.

Выручка Eli Lilly увеличилась до $11,3 млрд с $8,3 млрд годом ранее при среднем прогнозе экспертов в $9,87 млрд. Объемы продаж выросли на 27%, цены - на 10%.

Продажи препарата Mounjaro подскочили более чем втрое - до $3,09 млрд с $979,7 млн годом ранее (прогноз рынка - $2,43 млрд). Доход от реализации препарата Zepbound, который еще не продавался год назад, составил $1,24 млрд (прогноз рынка - $926,8 млн).

Eli Lilly повысила годовой прогноз скорректированной прибыли в расчете на акцию до $16,1-16,6 с ожидавшихся ранее $13,5-14, прогноз выручки - до $45,4-46,6 млрд с $42,4-43,6 млрд.

Акции Eli Lilly прибавляют в цене 10,6% на предварительных торгах в четверг. С начала 2024 года их стоимость выросла на 32,5%.

Eli Lilly США Mounjaro
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