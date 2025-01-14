"Мосбиржа" работает штатно на фоне сбоя в Рунете

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Масштабный сбой в российском сегменте интернета не сказался на проведении торгов на "Московской бирже".

"Московская биржа работает в штатном режиме. Биржевая инфраструктура находится в изолированных от внешней сети контурах, перебои со связью не сказывается на проведении биржевых торгов", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе торговой площадки.

Российские пользователи интернета во второй половине дня столкнулись с масштабным сбоем в работе сети. По данным детектора сбоев компании Brand Analytics, пользователи, в частности, сообщают о перебоях в работе крупнейших телеком-операторов, а также "ВКонтакте", Telegram, WhatsApp, приложений некоторых банков и онлайн-сервисов.

Российские телеком-операторы уже заявили, что сбой не связан с работой их сетей.