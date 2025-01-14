Интернет-пользователи в России столкнулись с масштабным сбоем

Фото: Роман Пименов/ТАСС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В России произошел масштабный интернет-сбой.

Фиксируются проблемы в работе операторов, включая "Билайн", "Мегафон", t2, МГТС.

У некоторых пользователей возникли сложности с использованием поисковиков "Яндекса" и Google, а также Telegram.

Недоступным некоторое время был и сайт для мониторинга проблем в сети "Сбой.рф", он снова стал доступным. Согласно его данным, сбой коснулся также YouTube и Rutube, онлайн-кинотеатров "Кинопоиск" и ivi, сервисов ВТБ, Сбера и "Альфа-Банка" и многих других.

"Интерфакс" направил запрос в Роскомнадзор.

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