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РКН сообщил о замедлении интернета в 21 регионе из-за повреждения кабеля в Татарстане

РКН сообщил о замедлении интернета в 21 регионе из-за повреждения кабеля в Татарстане
Фото: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора фиксирует повреждение на магистральной волоконно-оптической линии связи в Республике Татарстан, из-за которого снижение скорости интернета фиксируется в 21 регионе России, сообщает РКН.

"На участке Тюлячи - Новая Тура произошел обрыв магистрального кабеля. Повреждение кабеля привело к деградации услуг ШПД (широкополосного доступа в интернет - ИФ) в 21 субъекте РФ для приблизительно 3,8 млн пользователей", - сказано в сообщении.

На месте работают аварийно-восстановительные бригады.

"Ориентировочные сроки устранения - 21:00 по московскому времени", - уточняет Роскомнадзор.

Роскомнадзор Татарстан Тюлячи Новая Тура
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