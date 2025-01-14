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Телеком-операторы РФ заявляют, что сбои в Рунете не связаны с работой их сетей

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Крупнейшие российские телеком-операторы заявляют, что сбои в Рунете не связаны с работой их инфраструктуры, она функционирует штатно.

Ранее во вторник в РФ произошел масштабный сбой в работе интернета. Пользователи сообщали о проблемах с загрузкой множества сайтов и работой приложений и сервисов.

"Проблема была не на сети "Ростелекома", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе крупнейшего в РФ оператора.

В пресс-службе Т2 также заявили, что "временные проблемы с техническим сервисом не связаны с работой инфраструктуры Т2". В компании заверили, что сети Т2 функционируют в штатном режиме. "Сейчас услуга передачи данных снова доступна клиентам в полном объеме", - добавили в компании.

В "Вымпелкоме" также заявили о том, что его сеть работает штатно.

"Возможные проблемы с доступом в интернет происходят по независящим от нас причинам", - сказали в компании.

В Минцифры и Роскомнадзоре пока не ответили на запрос о комментарии.

Вымпелком Ростелеком Т2
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