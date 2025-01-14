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Денежная масса в России в декабре выросла на 5,9%

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в России в декабре 2024 года увеличилась на 5,9%, до 117,5 трлн рублей, после роста в ноябре на 1,9%, сказано в информации на сайте Банка России, подготовленной на основе оперативных данных о динамике денежных агрегатов.

В ЦБ значительный прирост денежной массы в последний месяц года назвали сезонной нормой.

При этом годовой темп прироста денежной массы в декабре снизился до 19,5% с 20% в ноябре.

Широкая денежная масса с исключением валютной переоценки в декабре выросла на 4,6% после роста в ноябре на 1,2%. Годовой темп ее прироста за декабрь снизился до 15,3% с 15,7%.

ЦБ отмечает, что депозиты домашних хозяйств в рублях продолжают вносить основной вклад в годовой темп прироста денежного агрегата М2Х (широкая денежная масса) - на 1 января 2025 года он составил 12,1 процентного пункта (п.п.). Вклад рублевых депозитов организаций в годовой темп прироста М2Х в декабре снизился до 4,8 п.п. Вклад наличных денег (М0) в годовой темп прироста широкой денежной массы составил 0,1 п.п.

Высокие процентные ставки по банковским вкладам продолжили поддерживать спрос домашних хозяйств на срочные рублевые депозиты. Ежемесячный темп их прироста в декабре составил 6,1%. Годовой темп прироста срочных рублевых депозитов домашних хозяйств в декабре продолжал оставаться на высоком уровне (43,9%).

Наличные деньги в обращении (М0) за декабрь увеличились на 3,2% после сокращения на 0,4% в ноябре. В годовом сопоставлении на 1 января 2025 года их объем возрос на 0,8%, месяцем ранее годовые темпы были отрицательными (-0,8%).

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (это наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.

Широкая денежная масса включает наряду с агрегатом М2 все виды депозитов в иностранной валюте, депозитные и сберегательные сертификаты.

Банк России ЦБ РФ Агрегат М2
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