Денежная масса в России в ноябре выросла на 2%, годовой темп - до 20,1%

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в России в ноябре 2024 года увеличилась на 2,0%, до 111,1 трлн рублей, после роста в октябре на 1,2%, сообщает Банк России, основываясь на оперативных данных о динамике денежных агрегатов.

Годовой темп роста денежной массы на 1 декабря повысился до 20,1% после 19,5% на 1 ноября. В январе-ноябре, согласно предварительной оценке, денежная масса увеличилась на 12,9%.

Широкая денежная масса с исключением валютной переоценки в ноябре выросла на 1,4% после роста в октябре на 0,8%. Годовой темп ее прироста на 1 декабря не изменился и составил 15,9%, как месяцем ранее.

ЦБ отмечает, что депозиты домашних хозяйств в рублях продолжают вносить основной вклад в годовой темп прироста денежного агрегата М2Х (широкая денежная масса) - на 1 декабря 2024 года он составил 11,6 процентного пункта (п.п.). Вклад рублевых депозитов организаций в годовой темп прироста М2Х в ноябре увеличился до 6 п.п. Вклад наличных денег (М0) в годовой темп прироста широкой денежной массы оставался отрицательным.

Высокие процентные ставки по банковским вкладам продолжили поддерживать спрос домашних хозяйств на срочные рублевые депозиты. Ежемесячный темп их прироста в ноябре составил 4,4%. Годовой темп прироста срочных рублевых депозитов домашних хозяйств в ноябре снизился, но продолжал оставаться на высоком уровне (43,4%).

Наличные деньги в обращении (М0) за ноябрь сократились на 0,4% после нулевого роста в октябре и сентябре.

При этом в годовом сопоставлении объем наличных денег продолжил сокращаться - на 1 декабря снижение составило 0,8% после снижения на 2,4% на 1 ноября.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (это наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.

Широкая денежная масса включает наряду с агрегатом М2 все виды депозитов в иностранной валюте, депозитные и сберегательные сертификаты.