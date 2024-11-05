Денежная масса в РФ в октябре выросла на 1,5%

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в РФ в октябре 2024 года увеличилась на 1,5%, до 109,3 трлн рублей, после роста на 1,3% в сентябре, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ, подготовленной на основе оперативных данных о динамике денежных агрегатов.

Годовой темп роста денежной массы на 1 ноября повысился до 19,9% после 18,8% на 1 октября.

Широкая денежная масса с исключением валютной переоценки в октябре выросла на 1,1% после роста в сентябре на 1,3%. Годовой темп ее прироста на 1 ноября увеличился до 16,2% с 15,4% на 1 октября.

ЦБ отмечает, что депозиты домашних хозяйств в рублях продолжают вносить основной вклад в годовой темп прироста денежного агрегата М2Х (широкая денежная масса) - на 1 ноября он составил 11,7 процентного пункта (п.п.). Вклад рублевых депозитов организаций в годовой темп прироста М2Х в октябре увеличился до 5,9 п.п. Вклад наличных денег (М0) в годовой темп прироста широкой денежной массы оставался отрицательным.

Высокие процентные ставки по банковским вкладам продолжили поддерживать спрос домашних хозяйств на срочные рублевые депозиты. Ежемесячный темп их прироста в октябре 2024 года составил 4,7%. Годовой темп прироста срочных рублевых депозитов домашних хозяйств в октябре увеличился и продолжал оставаться на исторически высоком уровне (45,2%).

Наличные деньги в обращении (М0) за октябрь не изменились, как и в сентябре. При этом в годовом сопоставлении объем наличных денег продолжил сокращаться - на 1 ноября 2024 года снижение составило 2,4% после снижения на 3,2% на 1 октября и 3,3% на 1 сентября.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (это наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.

Широкая денежная масса включает наряду с агрегатом М2 все виды депозитов в иностранной валюте, депозитные и сберегательные сертификаты.