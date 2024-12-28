Поиск

Денежная масса в РФ в национальном определении в ноябре увеличилась на 1,9%

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении в ноябре 2024 года увеличилась на 2 трлн 77,3 млрд рублей, или на 1,9%, до 111 трлн 25,2 млрд рублей, после прироста в октябре на 1,2%, сообщается на сайте Банка России.

Годовой темп роста денежной массы к 1 декабря увеличился до 20,0% с 19,5% к 1 ноября. В январе-ноябре 2024 года она возросла на 12 трлн 639,8 млрд рублей, или на 12,8%.

Объем наличных денег (агрегат М0) в составе денежной массы в ноябре уменьшился на 65,1 млрд рублей, или на 0,4%, до 16 трлн 730,6 млрд рублей, в январе-ноябре - уменьшился на 403,4 млрд рублей, или на 2,4%.

Годовой темп прироста наличных денег на 1 декабря остался отрицательным, он снизился до минус 0,8% после минус 2,4%, на 1 ноября.

Доля наличных денег в денежной массе на 1 декабря обновила абсолютно минимальный уровень, снизившись до 15,1% с 15,4% месяцем ранее.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.

Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рубль подрастает в паре с юанем на Мосбирже на открытии торгов субботы

Индекс PMI сферы услуг РФ в декабре снизился до 51,2 пункта с 53,2 пункта в ноябре

Россия с 2025 года вводит пошлину в 5% на экспорт гороха, нута и чечевицы

Россия с 2025 года вводит пошлину в 5% на экспорт гороха, нута и чечевицы

Европейские рынки акций закрылись в плюсе в пятницу

Европейские рынки акций закрылись в плюсе в пятницу

СД "Роснефти" продлил полномочия Сечина в должности главного исполнительного директора на 5 лет

СД "Роснефти" продлил полномочия Сечина в должности главного исполнительного директора на 5 лет

Новак поручил системно проанализировать причины роста энергопотребления в РФ

Генпрокуратура намерена взыскать 100% зернотрейдера "Родные поля" в доход государства

Генпрокуратура намерена взыскать 100% зернотрейдера "Родные поля" в доход государства

Т-Банк за 2023 год выплатил правлению 1,5 млрд рублей

Объем торгов газом на Петербургской бирже в 2024 г. уступил прошлогоднему уровню лишь на 3%

Акционеры Ozon утвердили решение о редомициляции холдинговой компании с Кипра

Акционеры Ozon утвердили решение о редомициляции холдинговой компании с Кипра
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе82 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5610 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2077 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау56 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов177 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии134 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России37 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ25 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });