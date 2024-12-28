Денежная масса в РФ в национальном определении в ноябре увеличилась на 1,9%

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении в ноябре 2024 года увеличилась на 2 трлн 77,3 млрд рублей, или на 1,9%, до 111 трлн 25,2 млрд рублей, после прироста в октябре на 1,2%, сообщается на сайте Банка России.

Годовой темп роста денежной массы к 1 декабря увеличился до 20,0% с 19,5% к 1 ноября. В январе-ноябре 2024 года она возросла на 12 трлн 639,8 млрд рублей, или на 12,8%.

Объем наличных денег (агрегат М0) в составе денежной массы в ноябре уменьшился на 65,1 млрд рублей, или на 0,4%, до 16 трлн 730,6 млрд рублей, в январе-ноябре - уменьшился на 403,4 млрд рублей, или на 2,4%.

Годовой темп прироста наличных денег на 1 декабря остался отрицательным, он снизился до минус 0,8% после минус 2,4%, на 1 ноября.

Доля наличных денег в денежной массе на 1 декабря обновила абсолютно минимальный уровень, снизившись до 15,1% с 15,4% месяцем ранее.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.