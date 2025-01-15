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Инфляция во Франции в декабре ускорилась до 1,8%, как и ожидалось

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Во Франции в декабре потребительские цены, гармонизированные со стандартами Евросоюза, увеличились на 1,8% в годовом выражении, по окончательным данным Национального статистического управления Insee.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с ноябрем, когда она составила 1,7%.

Показатель совпал как с предварительными данными, так и с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Потребительские цены в декабре увеличились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, что также совпало с предварительной оценкой и ожиданиями рынка. В ноябре было отмечено их снижение на 0,1% в помесячном выражении.

Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, в декабре выросли на 1,3% в годовом выражении и на 0,2% относительно ноября. Месяцем ранее было отмечено повышение первого показателя на 1,3% и снижение второго на 0,1%.

Цены на энергоносители во Франции увеличились на 1,2% относительно декабря прошлого года (-0,7% в ноябре), рост стоимости услуг замедлился до 2,2% с 2,3%. Цены на продукты питания не изменились (+0,2% в ноябре), снижение стоимости промышленных товаров ускорилось до 0,4% с ноябрьских 0,3%.

Базовая инфляция, не учитывающая стоимость продуктов питания и энергоносителей, в декабре замедлилась до 1,3% в годовом выражении с 1,5% месяцем ранее.

Предварительные данные о январской инфляции будут обнародованы 31 января, окончательные - 18 февраля.

Insee Франция
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