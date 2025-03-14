Во Франции в феврале инфляция замедлилась до 0,9%

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в феврале увеличились на 0,9% в годовом выражении, по окончательным данным Национального статистического управления Insee.

Февральский показатель совпал как с предварительной оценкой, так и с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Инфляция замедлилась по сравнению с январскими 1,8%.

Потребительские цены в феврале выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем (-0,2% в январе). Предварительно сообщалось, что они не изменились, и эксперты не ожидали пересмотра оценки.

Цены, рассчитанные по французским стандартам, в прошлом месяце увеличились на 0,8% в годовом выражении и не изменились в помесячном. Динамика обоих показателей совпала с предварительными данными и ожиданиями рынка.

Февральская инфляция в годовом выражении является минимальной за 4 года.

Цены на энергоносители во Франции снизились на 5,8% относительно февраля прошлого года после повышения на 2,7% в январе, услуги подорожали на 2,2% (+2,5%). Цены на промышленные товары не изменились (+0,2%), стоимость продуктов питания повысилась на 0,3% (+0,1%), табачных изделий - на 4,5% (+6%).

Предварительные данные о динамике инфляции во Франции за март будут обнародованы 28 марта.