Инфляция во Франции в октябре ускорилась до 1,6%, выше прогноза

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в октябре увеличились на 1,6% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления Insee, представившего окончательные данные.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с сентябрем, когда цены выросли на 1,4%.

Предварительно было объявлено о повышении цен в октябре на 1,5%, и аналитики не ожидали пересмотра, по данным Trading Economics.

В помесячном выражении цены выросли на 0,3%. Эти данные совпали с предварительной оценкой и с ожиданиями рынка. В сентябре цены упали на 1,3% относительно августа.

Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, в октябре увеличились на 1,2% в годовом выражении, а в помесячном - на 0,3%. Предварительно сообщалось о повышении первого показателя на 1,2%, второго - на 0,2%. В сентябре цены выросли на 1,1% в годовом и упали на 1,2% в помесячном выражении.

Цены на энергоносители во Франции в октябре снизились на 2% в годовом исчислении после падения на 3,3% в сентябре. Подъем цен на услуги замедлился до 2,3% с 2,4%. Стоимость продуктов питания увеличилась на 0,6% (в сентябре - на 0,6%), промышленных товаров - снизилась на 0,2% (-0,3%).