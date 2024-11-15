Поиск

Инфляция во Франции в октябре ускорилась до 1,6%, выше прогноза

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в октябре увеличились на 1,6% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления Insee, представившего окончательные данные.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с сентябрем, когда цены выросли на 1,4%.

Предварительно было объявлено о повышении цен в октябре на 1,5%, и аналитики не ожидали пересмотра, по данным Trading Economics.

В помесячном выражении цены выросли на 0,3%. Эти данные совпали с предварительной оценкой и с ожиданиями рынка. В сентябре цены упали на 1,3% относительно августа.

Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, в октябре увеличились на 1,2% в годовом выражении, а в помесячном - на 0,3%. Предварительно сообщалось о повышении первого показателя на 1,2%, второго - на 0,2%. В сентябре цены выросли на 1,1% в годовом и упали на 1,2% в помесячном выражении.

Цены на энергоносители во Франции в октябре снизились на 2% в годовом исчислении после падения на 3,3% в сентябре. Подъем цен на услуги замедлился до 2,3% с 2,4%. Стоимость продуктов питания увеличилась на 0,6% (в сентябре - на 0,6%), промышленных товаров - снизилась на 0,2% (-0,3%).

Insee Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВТБ повышает ставки по рублевым вкладам для всех клиентов

ВТБ повышает ставки по рублевым вкладам для всех клиентов

ЦБ РФ отозвал лицензию у Банка корпоративного финансирования

"Сбербанк" повышает ставки по ипотеке на 3,5 п.п., минимальная составит 28,1%

Газ на споте в Европе превысил $500/тысячу кубов на угрозах OMV прекратить платежи "Газпрому"

В четверг индекс РТС упал на 3,1 %, индекс МосБиржи - на 2,4%, ниже 2700 пунктов

Дмитрий Патрушев попросил ведомства организовать импорт картофеля из дружественных стран

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });