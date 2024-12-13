Инфляция во Франции в ноябре ускорилась до 1,7%, на уровне прогноза

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в ноябре увеличились на 1,7% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления Insee, представившего окончательные данные.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с октябрем, когда цены выросли на 1,6%.

Показатель совпал как с предварительными данными, так и с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Bloomberg.

В помесячном выражении цены снизились на 0,1%. Этот показатель также совпал с предварительными данными, и эксперты тоже не ожидали пересмотра показателя. В октябре цены выросли на 0,3% относительно сентября.

Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, в ноябре увеличились на 1,3% в годовом выражении, а в помесячном понизились на 0,1%. Динамика обоих показателей оказалась такой же, как и в предварительном отчете. В октябре был зафиксирован рост на 1,2% и 0,3% соответственно.

Цены на энергоносители во Франции в ноябре снизились на 0,7% в годовом выражении после падения на 2% в октябре. Подъем цен на продукты питания замедлился до 0,2% с 0,6%. Стоимость услуг увеличилась на 2,3%, как и в предыдущий месяц, промышленные товары подешевели на 0,3% (в октябре - на 0,2%).

Базовая инфляция составила 1,5% в ноябре после 1,4% в октябре.

Предварительные данные о декабрьской инфляции будут обнародованы 7 января, окончательные - 15 января.