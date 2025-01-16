ФНБ в декабре сократился на 1,22 трлн рублей, до 11,88 трлн рублей

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 января 2025 года составил 11 трлн 879 млрд 972,7 млн рублей (эквивалент $116,837 млрд), или 6,2% ВВП, прогнозируемого на 2024 год, сообщил Минфин РФ.

На 1 декабря он составлял 13 трлн 096 млрд 719,1 млн рублей (эквивалент $121,558 млрд), или 6,8% ВВП. Таким образом, в декабре он уменьшился на 1,217 трлн рублей.

В декабре часть средств ФНБ на счетах в Банке России в суммах 55 млрд 488,4 млн китайских юаней и 58,957 тонны золота в обезличенной форме была реализована за 1,3 трлн рублей. Вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита. Использование средств фонда полностью соответствует плановым показателям на этот год.

Также в декабре в федеральный бюджет зачислены доходы от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России за период с 15 декабря 2023 года по 15 декабря 2024 года на 11,028 млрд рублей, что эквивалентно $107,1 млн.

Объем золота в обезличенной форме на счетах по учету средств ФНБ в декабре сократился до 187,749 тонны с 279,563 тонны на начало месяца (283,575 тонны на начало ноября, 292,494 тонны было в начале октября, 293,189 тонны на начало сентября, 298,840 тонны на начало августа, 303,579 тонны на начало июля, 329,705 тонны на начало июня). Помимо реализованных 58,96 тонны для финансирования дефицита, более 30 тонн, вероятно, были проданы в рамках управления ликвидной частью. Ранее снижение объема золота Минфин объяснял именно так - произошла продажа золота, размещенного на счете, средства были направлены на финансирование определенных проектов.

Объем юаней на счетах по учету средств ФНБ составил 164 млрд 044,2 млн, сократившись с 219 млрд 532,6 млн месяцем ранее. В этом месяце сокращение произошло только из-за операций для финансирования дефицита. В предыдущие месяцы снижение объема в юанях было связано обычно с размещением в "ценные бумаги иных российских эмитентов". Впервые информацию о вложениях в юаневые облигации российских эмитентов Минфин раскрыл в июле, сообщив, что в тот месяц было вложено 3 млрд юаней, в августе объем вложений составил 2,75 млрд юаней, в сентябре - 2 млрд юаней, в октябре - 1,250 млрд юаней, в ноябре - 1 млрд юаней.

Также на счетах ФНБ размещено 1,631 млрд рублей.

Объем ликвидных активов фонда к концу года составил эквивалент 3 трлн 809 млрд 867 млн рублей, или $37,469 млрд, что соответствует 2% ВВП. Месяцем ранее они были на уровне 5 трлн 792 млрд 014,8 млн рублей, или $53,759 млрд (3% ВВП), на 1 ноября - 5 трлн 447 млрд 193,4 млн рублей, или $56,126 млрд (2,8% ВВП), на 1 октября - 5 трлн 255 млрд 172,1 млн рублей, или $56,682 млрд (2,7% ВВП). На 1 сентября ликвидные активы составляли 4 трлн 854 млрд 458 млн рублей, или $53,236 млрд (2,5% ВВП), на 1 августа - 4 трлн 665 млрд 93,9 млн рублей, или $54,038 млрд (2,4% ВВП), на 1 июля - 4,603 трлн рублей, или $53,684 млрд (2,6% ВВП), на 1 июня - 5,046 трлн рублей, или $56,2 млрд (2,8% ВВП), на 1 мая - 5,172 трлн рублей, или $56,355 млрд (2,9% ВВП), на 1 апреля - 5,087 трлн рублей, или $55,083 млрд (2,8% ВВП), на 1 марта - 5,045 трлн рублей, или $54,911 млрд (2,8% ВВП), на 1 февраля - 4,907 трлн рублей, или $54,958 млрд (2,7% ВВП), на 1 января - 5,012 трлн рублей, или $55,88 млрд (3,3% ВВП).