ФНБ в ноябре вырос на 370,5 млрд рублей, до 13,097 трлн рублей

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 декабря составил 13 трлн 096 млрд 719,1 млн рублей (эквивалент $121,558 млрд), или 6,8% ВВП, прогнозируемого на 2024 год, сообщил Минфин РФ.

На 1 ноября он составлял 12 трлн 726 млрд 198,8 млн рублей (эквивалент $131,126 млрд), или 6,6% ВВП. Таким образом, в ноябре он вырос на 370,52 млрд рублей.

Объем ликвидных активов фонда на 1 декабря составил эквивалент 5 трлн 792 млрд 014,8 млн рублей, или $53,759 млрд, что соответствует 3% ВВП. Месяцем ранее они были на уровне 5 трлн 447 млрд 193,4 млн рублей, или $56,126 млрд (2,8% ВВП), на 1 октября - 5 трлн 255 млрд 172,1 млн рублей, или $56,682 млрд (2,7% ВВП). На 1 сентября ликвидные активы составляли 4 трлн 854 млрд 458 млн рублей, или $53,236 млрд (2,5% ВВП), на 1 августа - 4 трлн 665 млрд 93,9 млн рублей, или $54,038 млрд (2,4% ВВП), на 1 июля - 4,603 трлн рублей, или $53,684 млрд (2,6% ВВП), на 1 июня - 5,046 трлн рублей, или $56,2 млрд (2,8% ВВП), на 1 мая - 5,172 трлн рублей, или $56,355 млрд (2,9% ВВП), на 1 апреля - 5,087 трлн рублей, или $55,083 млрд (2,8% ВВП), на 1 марта - 5,045 трлн рублей, или $54,911 млрд (2,8% ВВП), на 1 февраля - 4,907 трлн рублей, или $54,958 млрд (2,7% ВВП), на 1 января - 5,012 трлн рублей, или $55,88 млрд (3,3% ВВП).

Объем золота в обезличенной форме на счетах по учету средств ФНБ в ноябре сократился, составив 279,563 тонны против 283,575 тонны на начало месяца (292,494 тонны было в начале октября, 293,189 тонны на начало сентября, 298,840 тонны на начало августа, 303,579 тонны на начало июля, 329,705 тонны на начало июня). Ранее снижение объема золота Минфин объяснял операциями в рамках управления ликвидной частью - произошла продажа золота, размещенного на счете, средства были направлены на финансирование определенных проектов.

Объем юаней на счетах по учету средств ФНБ составил 219 млрд 532,6 млн, сократившись с 220 млрд 532,6 млн месяцем ранее. Как сообщил Минфин, 1 млрд юаней в прошлом месяце были размещены в "ценные бумаги иных российских эмитентов". Ведомство традиционно не уточняет, чьи это облигации. Впервые информацию о вложениях в юаневые облигации российских эмитентов Минфин раскрыл в июле, сообщив, что в тот месяц было вложено 3 млрд юаней, в августе объем вложений составил 2,75 млрд юаней, в сентябре - 2 млрд юаней, в октябре - 1,250 млрд юаней.

Также на счетах ФНБ размещено 1,430 млрд рублей.

На депозитах и субординированных депозитах в ВЭБе размещено 751,912 млрд руб., на субординированном депозите в Газпромбанке - 38,434 млрд руб., в евробонды Украины - $3 млрд. Также в облигации госкомпании "Российские автомобильные дороги" размещено 491,806 млрд руб., "НЛК-Финанс" - 281,087 млрд руб., ООО "Авиакапитал-Сервис" - 175,39 млрд руб., ППК "Фонд развития территорий" - 143,436 млрд руб., ГТЛК - 169,577 млрд руб., ООО "ВК" - 60 млрд руб., госкорпорации "Ростех" - 247,325 млрд руб., ООО "Инфраструктурные инвестиции-4" - 4,050 млрд руб., других российских эмитентов - 49,7 млрд руб., $1,875 млрд и 10 млрд юаней.

Помимо этого, средства фонда размещены в обыкновенные акции Сбербанка - 2,633 трлн руб., ВТБ - 81,569 млрд руб., "Аэрофлота" - 126,434 млрд руб., ДОМ.РФ - 137 млрд руб., ГТЛК - 58,334 млрд руб., привилегированные акции РЖД - 722,141 млрд руб., АО "Атомэнергопром" - 57,5 млрд руб., ВТБ - 214,038 млрд руб., Газпромбанка - 164,954 млрд руб. и Россельхозбанка (OKPO code: 52750822) - 25 млрд руб.

В ноябре 6,4 млрд рублей из средств ФНБ были размещены в облигации ГТЛК для финансирования проекта "Приобретение подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг", 4,779 млрд рублей - для финансирования программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта. Еще 2,093 млрд рублей вложены в облигации ППК "Фонд развития территорий", 21,2 млрд рублей и 1 млрд юаней - в ценные бумаги других российских эмитентов.

"НЛК-Финанс" в ноябре частично погасила облигации, приобретенные за счет ФНБ. В результате на счет по учету средств фонда в Банке России зачислен 1,020 млрд рублей. Также ГТЛК частично погасила облигации, приобретенные за счет средств фонда для финансирования проектов "Приобретение подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг" и "Приобретение вертолетов отечественного производства для последующей передачи в лизинг для нужд российских авиакомпаний", на счет фонда зачислены 218,5 млн рублей и 78,9 млн рублей.

ВЭБ.РФ в ноябре досрочно возвратил с депозитов часть средств фонда на сумму 153,7 млн рублей и 169,4 млн рублей, размещенных в 2016-2020 годах для финансирования КЖЦ-1 и КЖЦ-2.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары, за период с 15 декабря 2023 года по 30 ноября 2024 года составила $103,6 млн, что эквивалентно 11,164 млрд руб.

Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства ФНБ, за период с 1 января по 30 ноября по остаткам средств на счетах в иностранной валюте составили 473,586 млрд рублей, в золоте - 953,206 млрд рублей, размещенным в евробонды Украины - 54,158 млрд рублей, по номинированным в валюте ценным бумагам российских эмитентов - 55,83 млрд рублей.

В федеральный бюджет в ноябре поступили доходы от размещения средств фонда: в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 162,7 млн рублей, что эквивалентно $1,6 млн, на депозитах в ВЭБ.РФ - 303,7 млн рублей, что эквивалентно $3,1 млн, в облигации ООО "НЛК-Финанс" - 239,6 млн рублей, что эквивалентно $2,2 млн, в ценные бумаги других российских эмитентов - 4,067 млрд рублей, эквивалент $40,6 млн.

Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в ЦБ, в 2024 г. составил 469,825 млн рублей, или $5,212 млн.