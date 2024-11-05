ФНБ в октябре сократился на 61 млрд руб., до 12,726 трлн руб.

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 ноября составил 12 трлн 726 млрд 198,8 млн рублей (эквивалент $131,126 млрд), или 6,6% ВВП, прогнозируемого на 2024 год, сообщил Минфин РФ.

На 1 октября он составлял 12 трлн 787 млрд 132,6 млн рублей (эквивалент $137,922 млрд), или 6,7% ВВП. Таким образом, в октябре он сократился на 60,934 млрд рублей.

Объем ликвидных активов фонда на 1 ноября составил эквивалент 5 трлн 447 млрд 193,4 млн рублей, или $56,126 млрд рублей, что соответствует 2,8% ВВП. Месяцем ранее они были на уровне 5 трлн 255 млрд 172,1 млн рублей, или $56,682 млрд, что соответствует 2,7% ВВП. На 1 сентября ликвидные активы составляли 4 трлн 854 млрд 458 млн рублей, или $53,236 млрд, что соответствует 2,5% ВВП, на 1 августа - 4 трлн 665 млрд 93,9 млн рублей, или $54,038 млрд (2,4% ВВП), на 1 июля - 4,603 трлн рублей, или $53,684 млрд (2,6% ВВП), на 1 июня - 5,046 трлн рублей, или $56,2 млрд (2,8% ВВП), на 1 мая - 5,172 трлн рублей, или $56,355 млрд (2,9% ВВП), на 1 апреля - 5,087 трлн рублей, или $55,083 млрд (2,8% ВВП), на 1 марта - 5,045 трлн рублей, или $54,911 млрд (2,8% ВВП), на 1 февраля - 4,907 трлн рублей, или $54,958 млрд (2,7% ВВП), на 1 января - 5,012 трлн рублей, или $55,88 млрд (3,3% ВВП).

Объем золота в обезличенной форме на счетах по учету средств ФНБ в октябре сократился, составив 283,575 тонны против 292,494 тонны на начало месяца (293,189 тонны на начало сентября, 298,840 тонны на начало августа, 303,579 тонны на начало июля, 329,705 тонны на начало июня). Ранее снижение объема золота Минфин объяснял операциями в рамках управления ликвидной частью - произошла продажа золота, размещенного на счете, средства были направлены на финансирование определенных проектов.

Объем юаней на счетах по учету средств ФНБ составил 220 млрд 532,6 млн, сократившись с 221 млрд 782,6 млн месяцем ранее. Как сообщил Минфин, 1,250 млрд юаней в прошлом месяце были размещены в "ценные бумаги иных российских эмитентов". Ведомство традиционно не уточняет, чьи это облигации. Впервые информацию о вложениях в юаневые облигации российских эмитентов Минфин раскрыл в июле, сообщив, что в тот месяц было вложено 3 млрд юаней, в августе объем вложений составил 2,75 млрд юаней, в сентябре - 2 млрд юаней.

Также на счетах ФНБ размещено 410,2 млн рублей.

На депозитах и субординированных депозитах в ВЭБе размещено 752,235 млрд руб., на субординированном депозите в Газпромбанке - 38,434 млрд руб., в евробонды Украины - $3 млрд. Также в облигации госкомпании "Российские автомобильные дороги" размещено 491,806 млрд руб., "НЛК-Финанс" - 282,912 млрд руб., ООО "Авиакапитал-Сервис" - 175,39 млрд руб., ППК "Фонд развития территорий" - 141,342 млрд руб., ГТЛК - 158,695 млрд руб., ООО "ВК" - 60 млрд руб., госкорпорации "Ростех" - 247,325 млрд руб., ООО "Инфраструктурные инвестиции-4" - 4,050 млрд руб., "НЛК-Финанс" - 282,107 млрд руб., других российских эмитентов - 28,5 млрд руб., $1,875 млрд и 9 млрд юаней.

Помимо этого, средства фонда размещены в обыкновенные акции Сбербанка - 2,709 трлн руб., ВТБ - 88,417 млрд руб., "Аэрофлота" - 127,427 млрд руб., ДОМ.РФ - 137 млрд руб., ГТЛК - 58,334 млрд руб., привилегированные акции РЖД - 722,141 млрд руб., АО "Атомэнергопром" - 57,5 млрд руб., ВТБ - 214,038 млрд руб., Газпромбанка - 164,954 млрд руб. и Россельхозбанка - 25 млрд руб.

В октябре средства ФНБ на 6,613 млрд рублей были размещены в облигации ГТЛК для финансирования проекта "Приобретение подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг". Еще 7,049 млрд рублей вложены в облигации ППК "Фонд развития территорий".

На субординированном депозите в ВЭБ.РФ было размещено 62,05 млрд рублей для финансирования инфраструктурного проекта "Комплекс по переработке этансодержащего газа в п. Усть-Луга" на срок до декабря 2048 года с ежегодной уплатой процентов по ставке 6% годовых.

"НЛК-Финанс" в октябре частично погасила облигации, приобретенные за счет ФНБ. В результате на счет по учету средств фонда в Банке России зачислены 804,7 млн рублей. Также ГТЛК частично погасила облигации, приобретенные за счет средств фонда для финансирования проекта "Приобретение подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг", на счет фонда зачислены 131,7 млн рублей.

ВЭБ.РФ в октябре досрочно возвратил с депозитов часть средств фонда на сумму 156,3 млн рублей и 161,2 млн рублей, размещенных в 2016-2020 годах для финансирования КЖЦ-1, КЖЦ-2 и строительства аэропорта в Саратове, соответственно.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары, за период с 15 декабря 2023 года по 31 октября 2024 года составила $97,3 млн, что эквивалентно 9,444 млрд руб.

Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства ФНБ, за период с 1 января по 31 октября по остаткам средств на счетах в иностранной валюте составили 224,226 млрд рублей, в золоте - 811,288 млрд рублей, размещенным в евробонды Украины - 22,094 млрд рублей, по номинированным в валюте ценным бумагам российских эмитентов - 24,465 млрд рублей.

В федеральный бюджет в октябре поступили доходы от размещения средств фонда: в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 916,6 млн рублей, что эквивалентно $9,5 млн, на депозитах в ВЭБ.РФ - 5,48 млрд рублей, что эквивалентно $58,8 млн, в облигации ООО "НЛК-Финанс" - 187,7 млн рублей, что эквивалентно $2 млн, в облигации ООО "ВК" - 897,6 млн рублей, или $9,3 млн.

Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в ЦБ, в 2024 г. составил 465,053 млн рублей, или $5,164 млн.