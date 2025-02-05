ФНБ в январе увеличился на 85,8 млрд рублей до 11,97 трлн рублей

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 февраля 2025 года составил 11 трлн 965 млрд 801,9 млн рублей (эквивалент $122,092 млрд), или 5,6% ВВП, прогнозируемого на 2025 год, сообщил Минфин.

На 1 января он составлял 11 трлн 879 млрд 973 млн рублей (эквивалент $116,837 млрд), или 6,2% ВВП. Таким образом, в январе он увеличился на 85,829 млрд рублей.

Объем золота в обезличенной форме на счетах по учету средств ФНБ в январе сократился до 178,996 тонны с 187,749 тонны на начало месяца (279,563 тонны на начало декабря, 283,575 тонны на начало ноября, 292,494 тонны было в начале октября, 293,189 тонны на начало сентября, 298,840 тонны на начало августа, 303,579 тонны на начало июля, 329,705 тонны на начало июня). Ранее снижение объема золота (помимо продажи 58,96 тонны в декабре для финансирования дефицита) Минфин объяснял операциями в рамках управления ликвидной частью - произошла продажа золота, размещенного на счете, средства были направлены на финансирование определенных проектов.

Объем юаней на счетах по учету средств ФНБ немного вырос и составил 164 млрд 255,8 млн по сравнению с 164 млрд 044,2 млн месяцем ранее. В Минфине пояснили, что объем в юанях увеличился в связи с конвертацией части возвращенных средств, ранее инвестированных в проекты. В предыдущие месяцы происходило снижение объема в юанях в связи с размещением в "ценные бумаги иных российских эмитентов" и из-за финансирования дефицита бюджета в декабре. Впервые информацию о вложениях в юаневые облигации российских эмитентов Минфин раскрыл в июле, сообщив, что в тот месяц было вложено 3 млрд юаней, в августе объем вложений составил 2,75 млрд юаней, в сентябре - 2 млрд юаней, в октябре - 1,250 млрд юаней, в ноябре - 1 млрд юаней.

Объем ликвидных активов фонда на 1 февраля составил эквивалент 3 трлн 751 млрд 160,1 млн рублей, или $38,275 млн, что соответствует 1,7% ВВП. Месяцем ранее они были на уровне 3 трлн 809 млрд 867 млн рублей, или $37,469 млрд (2% ВВП), на 1 декабря - 5 трлн 792 млрд 014,8 млн рублей, или $53,759 млрд (3% ВВП), на 1 ноября - 5 трлн 447 млрд 193,4 млн рублей, или $56,126 млрд (2,8% ВВП), на 1 октября - 5 трлн 255 млрд 172,1 млн рублей, или $56,682 млрд (2,7% ВВП). На 1 сентября ликвидные активы составляли 4 трлн 854 млрд 458 млн рублей, или $53,236 млрд (2,5% ВВП), на 1 августа - 4 трлн 665 млрд 93,9 млн рублей, или $54,038 млрд (2,4% ВВП), на 1 июля - 4,603 трлн рублей, или $53,684 млрд (2,6% ВВП), на 1 июня - 5,046 трлн рублей, или $56,2 млрд (2,8% ВВП), на 1 мая - 5,172 трлн рублей, или $56,355 млрд (2,9% ВВП), на 1 апреля - 5,087 трлн рублей, или $55,083 млрд (2,8% ВВП), на 1 марта - 5,045 трлн рублей, или $54,911 млрд (2,8% ВВП), на 1 февраля - 4,907 трлн рублей, или $54,958 млрд (2,7% ВВП), на 1 января - 5,012 трлн рублей, или $55,88 млрд (3,3% ВВП).

"НЛК-Финанс" в январе частично погасила облигации, приобретенные за счет ФНБ. В результате на счет по учету средств фонда в Банке России зачислено 804,7 млн рублей. Также ГТЛК частично погасила облигации, приобретенные за счет средств фонда для финансирования проекта по лизингу наземного общественного транспорта, на счет фонда зачислены 254,1 млн рублей.

"ВЭБ.РФ" в январе досрочно возвратил с депозитов часть средств фонда на сумму 155,8 млн рублей, 164,5 млн рублей, размещенных в 2016-2020 годах для финансирования КЖЦ-1 и КЖЦ-2 и аэропорта в Саратове.

Также в январе 77,848 млрд рублей были размещены на субординированном депозите в ВЭБ.РФ для финансирования инфраструктурного проекта с ежегодной уплатой процентов по ставке 6% годовых.

Таким образом, на депозитах и субординированных депозитах в "ВЭБ.РФ" размещено 970,423 млрд рублей, на субординированном депозите в Газпромбанке - 38,434 млрд руб., в евробонды Украины - $3 млрд, в облигации госкомпании "Российские автомобильные дороги" - 527,168 млрд руб., "НЛК-Финанс" - 277,616 млрд руб., ООО "Авиакапитал-Сервис" - 175,389 млрд руб., ППК "Фонд развития территорий" - 144 млрд руб., ГТЛК - 175,824 млрд руб., ООО "ВК" - 60 млрд руб., госкорпорации "Ростех" - 358,418 млрд руб., ООО "Инфраструктурные инвестиции-4" - 4,050 млрд руб., других российских эмитентов - 49,7 млрд руб., $1,875 млрд и 10 млрд юаней.

Помимо этого, средства фонда размещены в обыкновенные акции Сбербанка - 3,191 трлн руб., ВТБ - 99,549 млрд руб., "Аэрофлота" - 152,586 млрд руб., ДОМ.РФ - 137 млрд руб., ГТЛК - 58,334 млрд руб., привилегированные акции РЖД - 722,141 млрд руб., АО "Атомэнергопром" - 57,5 млрд рублей, ВТБ - 214,038 млрд рублей, Газпромбанка - 164,954 млрд рублей и Россельхозбанка - 25 млрд рублей.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары, за период с 15 декабря 2024 года по 31 января 2025 года составила $10,2 млн, что эквивалентно 996,2 млн рублей.

Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства ФНБ, за период с 1 по 31 января по остаткам средств на счетах в иностранной валюте составили минус 8,948 млрд рублей, в золоте - 26,71 млрд рублей, размещенным в евробонды Украины - минус 11,021 млрд рублей, по номинированным в валюте ценным бумагам российских эмитентов - минус 7,432 млрд рублей.

В федеральный бюджет в январе поступили доходы от размещения средств фонда: в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 1,837 млрд рублей, что эквивалентно $18,7 млн, на депозитах в "ВЭБ.РФ" - 6,245 млрд рублей, что эквивалентно $61,4 млн, в облигации ООО "НЛК-Финанс" - 184,6 млн рублей, что эквивалентно $1,8 млн, в ценные бумаги других российских эмитентов - 1,024 млрд рублей, или $10 млн.

Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в ЦБ, в 2025 году составил 9,291 млрд рублей, или $91,9 млн.