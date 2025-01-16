Котировки золота превысили $2750 впервые за месяц на статданных из США

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Золото дорожает на торгах в четверг, его цена находится у максимума с середины декабря после выхода статданных по американской экономике.

Котировки фьючерсов с поставкой в феврале на бирже Comex выросли на 1,25% - до $2751,9 за унцию. За последние пять сессий драгметалл подорожал на 2,2%.

Розничные продажи в Штатах в декабре увеличились на 0,4% относительно предыдущего месяца, тогда как аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,6%. В ноябре показатель вырос на 0,8%.

Днем ранее были опубликованы данные об инфляции, указавшие на замедление роста потребительских цен в США (без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) в декабре до 3,2% в годовом выражении с ноябрьских 3,3%. Аналитики в среднем ожидали сохранения прежних темпов роста показателя.

Сигналы о снижении импульса к росту в экономике вкупе с замедлением инфляции повышают вероятность дальнейшего снижения ставок Федрезерва. Это оказало давление на курс доллара к основным мировым валютам и поддержало цены на золото.