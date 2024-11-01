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Золото дорожает после падения на 1,8% днем ранее

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Цена золота повышается в ходе торгов в пятницу после снижения на 1,8% днем ранее, что стало самым существенным дневным падением с июля.

Такие колебания котировок говорят о сложном ландшафте рынка и наличии разнонаправленных факторов перед выборами президента США, которые пройдут на следующей неделе, сообщает MarketWatch.

Котировки фьючерсов с поставкой в декабре на бирже Comex упали в четверг на $51,5 - до $2749,3 за унцию. Тем не менее, по итогам октября драгметалл подорожал на 3,4%, зафиксировав в среду новый исторический максимум выше $2800 за унцию.

В пятницу фьючерсные контракты подорожали на 0,4% - до $2759,9 за унцию.

Падение цен на драгметалл в четверг стало "жестким напоминанием о тонком балансе, который приходится соблюдать золоту", полагает президент и старший финансовый консультант Libertas Wealth Management Group Адам Коос.

Рост доходности гособлигаций оказывает негативное давление на интерес к золоту. С другой стороны, акции дешевеют на фоне отказа от рисков, что повышает спрос на драгметалл, который выступает "безопасной гаванью" для инвесторов.

Является ли такой откат цен "незначительной впадиной в масштабном ралли" или "более глубокой, многонедельной консолидацией" - сложный вопрос, отмечает президент и основатель GoldSeek.com Питер Спина. "В воздухе витает много всего", - добавил он.

По его словам, в настоящее время основное внимание уделяется политической неопределенности, поскольку президентские выборы в США могут создать некоторую волатильность.

"Выборы могут создать поворотным моментом для золота, но, вероятно, для каждого кандидата это будет по-разному", - полагает Коос.

Если победит республиканец Дональд Трамп, "рынки будут ожидать политику, ориентированную на дерегулирование и корпоративный рост, что может изначально укрепить доллар и оказать давление на золото", считает он. Однако "если эта политика снова разожжет опасения по поводу инфляции или обострит международные торговые отношения, мы можем увидеть, как золото найдет поддержку, поскольку инвесторы будут хеджироваться против неопределенности".

Победа демократа и действующего вице-президента Камалы Харрис может "подогреть ожидания вокруг увеличения государственных расходов, что окажет давление на доллар и поднимет спрос на золото как защитный актив", полагает Коос. Но, добавил он, "в конечном итоге эти выборы могут стать основным катализатором следующего большого движения на рынке золота".

Comex Дональд Трамп США Камала Харрис
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