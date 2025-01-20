Глава ЦБ Австрии сообщил, что ЕЦБ еще не определился со ставкой

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Снижение процентных ставок Европейского центробанка в январе не является "заранее предопределенным решением", заявил Politico член совета управляющих ЕЦБ и глава австрийского Центробанка Роберт Хольцман.

"Снижение процентных ставок в период, когда инфляция ускоряется сильнее, чем ожидалось, пусть даже временно, может привести к падению доверия", - сказал он.

Хольцман отметил, что намерен беспристрастно подойти к обсуждению ставки на ближайшем заседании, основываясь на поступающих статданных. По его словам, последние данные показали, что инфляция существенно превысила целевые 2% в декабре и едва ли значительно изменится в январе.

Потребительские цены в еврозоне в декабре увеличились на 2,4% в годовом выражении. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с ноябрьскими 2,2%, до максимума с июля.

Глава ЦБ Австрии также сказал, что снижение курса евро по отношению к доллару США может смягчить влияние ожидаемых пошлин, однако ослабление единой европейской валюты также может спровоцировать рост цен на импортируемые товары.

ЕЦБ в 2024 году опустил ключевые процентные ставки в общей сложности на 100 базисных пунктов. В настоящее время ставка по депозитам составляет 3%, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) - 3,15%, ставка по маржинальным кредитам - 3,4%.

Следующее заседание ЕЦБ состоится 30 января.