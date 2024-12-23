Лагард заявила, что ЕЦБ близок к достижению цели по инфляции

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) близок к моменту, когда можно будет сказать, что он добился замедления инфляции в еврозоне до целевого показателя в 2%, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард в интервью газете Financial Times.

Она отметила при этом, что руководителям ЕЦБ по-прежнему необходимо сохранять бдительность, поскольку темпы роста потребительских цен в сфере услуг превышают целевой уровень почти вдвое.

Как сообщалось, инфляция в еврозоне в ноябре составила 2,2% в годовом выражении, цены на услуги увеличились на 3,9%.

"Мы подошли очень близко к тому моменту, когда сможем сказать, что мы добились устойчивого замедления инфляции до среднесрочного целевого показателя в 2%, однако я говорю об этом с оговоркой, поскольку я полагаю, что нам следует очень внимательно смотреть за ситуацией в сфере услуг", - сказала Лагард.

Она также отметила, что регуляторам необходимо отслеживать траекторию роста зарплат, а также влияние корпоративных прибылей на инфляцию.

ЕЦБ в этом году снизил ключевые процентные ставки в общей сложности на 100 базисных пунктов. В настоящее время ставка по депозитам составляет 3%, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) - 3,15%, ставка по маржинальным кредитам - 3,4%.

Экономисты ждут от европейского регулятора четырех снижений ставки по 25 б.п. в 2025 году.