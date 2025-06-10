Поиск

Правительство одобрило для льготных кредитов проекты модульных отелей на 11 тысяч номеров

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Правительство в рамках программы льготного кредитования модульных объектов размещения одобрило проекты на 11 тысяч номеров, они будут реализованы в ближайшие три года, сообщил на форуме "Путешествуй!" вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Только что Минэкономразвития подвело итоги очередного отбора проектов. По предварительным итогам, около 11 тыс. новых номеров в модульных отелях появятся в 55 регионах страны. По этой программе уже введено 13 тыс. номеров", - сказал он.

Чернышенко добавил, что по программе льготного кредитования крупных отелей строятся 367 гостиниц с общим номерным фондом 78 тыс. Стоимость проектов - почти 2 трлн рублей.

Минэкономразвития Дмитрий Чернышенко Правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Госдума приняла во втором чтении поправки к федеральному бюджету 2025 года

Госдума приняла во втором чтении поправки к федеральному бюджету 2025 года
Военная операция на Украине

В Белгороде в результате удара дрона по АЗС погибла женщина

Мэр Красноярска арестован по обвинению в получении более 180 млн руб. взятки

Мэр Красноярска арестован по обвинению в получении более 180 млн руб. взятки
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о групповом ударе по военным заводам в Киеве

ФАС проверяет законность скидочной политики маркетплейсов

Против зампреда "Яблока" Шлосберга возбудили уголовное дело о дискредитации ВС РФ

Против зампреда "Яблока" Шлосберга возбудили уголовное дело о дискредитации ВС РФ

Обнаружен пропавший самолет Ан-2 в Якутии

На Кубани предотвращен теракт в административном здании на энергообъекте

На Кубани предотвращен теракт в административном здании на энергообъекте

Ограничения сняты в аэропортах Ижевска, Казани, Кирова и Нижнекамска

Нефтяное пятно после утечки топлива в Енисей в Красноярском крае увеличилось до 30 км

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6525 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе422 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });