Правительство одобрило для льготных кредитов проекты модульных отелей на 11 тысяч номеров

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Правительство в рамках программы льготного кредитования модульных объектов размещения одобрило проекты на 11 тысяч номеров, они будут реализованы в ближайшие три года, сообщил на форуме "Путешествуй!" вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Только что Минэкономразвития подвело итоги очередного отбора проектов. По предварительным итогам, около 11 тыс. новых номеров в модульных отелях появятся в 55 регионах страны. По этой программе уже введено 13 тыс. номеров", - сказал он.

Чернышенко добавил, что по программе льготного кредитования крупных отелей строятся 367 гостиниц с общим номерным фондом 78 тыс. Стоимость проектов - почти 2 трлн рублей.