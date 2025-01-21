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Норвегия в декабре сократила добычу природного газа на 5,5% г/г

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Добыча природного газа в Норвегии в декабре составила 11,2 млрд кубометров, что на 5,5% меньше показателя за декабрь 2023 года, по предварительным данным Норвежского офшорного директората (NOD).

По уточненным расчетам, в ноябре объем производства составлял 10,82 млрд кубометров, то есть за прошлый месяц он вырос на 3,5%. NOD прогнозировал добычу в декабре чуть ниже 11 млрд кубометров.

Норвегия в декабре уменьшила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 5% в годовом выражении - до 2,018 млн баррелей в сутки (б/с). По сравнению с ноябрем она выросла на 2,3% (с пересмотренных 1,971 млн б/с).

Добыча нефти в стране в декабре в среднем составляла 1,783 млн б/с, что на 4,7% ниже показателя декабря 2023 года и на 3,1% больше ноябрьского объема. NOD прогнозировал производство на уровне почти 1,8 млн б/с.

Общий объем добычи углеводородов в Норвегии в 2024 году, согласно предварительным расчетам, составил около 242,6 млн кубометров нефтяного эквивалента, в том числе 102,9 млн кубометров пришлось на нефть и 126,3 млн кубометров на природный газ. Совокупное производство было на 8 млн кубометров н.э. больше показателя за 2023 год, говорится в сообщении.

Норвегия NOD
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