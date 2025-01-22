Brent подорожала до $79,58 за баррель

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти восстанавливаются в среду после снижения накануне.

К 15:05 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,37% до $79,58 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX подорожали на 0,38%, до $76,12 за баррель.

"Внимание нефтяного рынка постепенно переключается с санкций США против России на будущую торговую политику президента Трампа, в результате чего цена на нефть Brent во вторник опустилась ниже $80 за баррель, - пишет аналитик ING Уоррен Паттерсон. - Очевидно, что торговые и тарифные риски и потенциал ответных мер растут".

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил намерение ввести 25%-ные пошлины на импорт из Канады и Мексики, а также пригрозил ввести 10%-ные пошлины на китайский импорт. Кроме того, Трамп пообещал нарастить добычу нефти и наполнить стратегический нефтяной резерв США, объявил чрезвычайную ситуацию в энергетике, отменил ограничения на бурение в прибрежных водах страны и заявил о выходе США из Парижского соглашения по климату.

Некоторому росту нефтяных цен способствуют ожидания сокращения запасов нефти в США на этой неделе, отмечает аналитик UBS Джованни Стауново.

"Движения рынка невелики, поскольку участники ждут большей ясности относительно ближайших шагов Трампа в связи с пошлинами и санкционной политикой", - пишет эксперт.

Во вторник на американское побережье Мексиканского залива обрушилась снежная буря, а в Северной Дакоте из-за неблагоприятных погодных условий добыча нефти сократилась на 130-160 тысяч баррелей в сутки, что также может поддерживать котировки.

Эксперты Citi повысили прогноз цен на нефть в 2025 году, сославшись на высокие геополитические риски, однако отметили, что во втором полугодии цены, вероятно, будут снижаться. По оценкам Citi, средняя цена на Brent в 2025 году будет составлять $67 за баррель против предыдущего прогноза $62. Эксперты банка прогнозируют цену Brent в первом квартале на уровне $75, во втором - $68, в третьем - $63, а в четвертом - $60 за баррель.