Цена нефти Brent стабилизировалась у $79,33 за баррель

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо меняются утром в среду.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:14 по московскому времени составила $79,33 за баррель, что на $0,04 (0,05%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на $0,86 (1,1%), до $79,29 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,06 (0,08%), до $75,77 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,56 (2%), до $75,83 за баррель.

Трейдеры оценивают заявления президента США Дональда Трампа о том, что его команда рассматривает введение 1 февраля 10-процентных пошлин на импорт из Китая, одного из крупнейших потребителей нефти. Ранее он также указывал на перспективу введения высоких пошлин в отношении Канады и Мексики.

Трамп также пообещал нарастить добычу нефти и наполнить стратегический нефтяной резерв США.

Поддержку котировкам продолжают оказывать перебои в цепочках поставок в связи с недавними американскими санкциями в отношении России, пишет Trading Economics.

Кроме того, во вторник на американское побережье Мексиканского залива обрушилась снежная буря, из-за чего добыча нефти в Северной Дакоте, по данным властей, сократилась на 130-160 тыс. баррелей в сутки.