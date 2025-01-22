Brent подешевела до $79,15 за баррель

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к умеренному снижению вечером в среду.

К 18:14 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,14 (0,18%), до $79,15 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,21 (0,28%), до $75,62 за баррель.

Трейдеры внимательно следят за мерами, которые предпримет президент США Дональд Трамп в первые дни после вступления в должность. Ранее он подтвердил намерение ввести 25%-ные пошлины на импорт из Канады и Мексики, а также пригрозил ввести 10%-ные пошлины на китайский импорт. Также Трамп пообещал нарастить добычу нефти и наполнить стратегический нефтяной резерв, а также объявил чрезвычайную ситуацию в энергетике, отменив ограничения на бурение в прибрежных водах.

"В целом политика Трампа по наращиванию добычи нефти и газа в США является негативным фактором для цен на нефть, поскольку рост внутреннего предложения может оказать давление на рынок", - отметила старший аналитик Capital.com Даниэла Хоторн.

В ожидании введения пошлин канадские производители нефти стараются поставить в США как можно больше топлива, отметили аналитики Rystad Energy. Это может найти отражение в еженедельных данных о запасах топлива в Штатах, которые будут опубликованы в четверг - на день позже обычного в связи с тем, что понедельник в стране был нерабочим днем.

Падение цен на нефть сдерживают погодные условия в США. Как сообщалось, во вторник на американское побережье Мексиканского залива обрушилась снежная буря, а в Северной Дакоте из-за неблагоприятных погодных условий добыча нефти сократилась на 130-160 тысяч баррелей в сутки.