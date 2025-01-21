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Цены на нефть ускорили снижение, Brent торгуется ниже $79 за баррель

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили снижение во вторник. Трейдеры оценивают заявления и первые указы нового президента США Дональда Трампа.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:17 по московскому времени снизились на 1,82% от уровня закрытия предыдущих торгов, до $78,69 за баррель.

Контракты на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени до $75,3 за баррель. В понедельник основные торги WTI не проводились из-за празднования Дня Мартина Лютера Кинга.

"Текущее снижение, скорее всего, связано с Трампом и долларом", - полагает аналитик брокерской компании PVM Тамаш Варга.

Укрепление доллара после заявлений Трампа о введении пошлин на импорт из Канады и Мексики оказывает негативное влияние на нефтяные цены, делая этот товар более дорогим для держателей других валют, отмечает эксперт.

Трамп пообещал ввести 25%-ные пошлины на импорт товаров из Канады и Мексики с 1 февраля.

Новый президент также инициировал масштабный пересмотр политики США в энергетическом секторе, сфокусировавшись на добыче ископаемого топлива. Он подписал декларацию о чрезвычайной ситуации в сфере энергетики и отменил ограничения, блокировавшие бурение в большинстве прибрежных вод страны.

"Мы будем экспортировать энергоносители по всему миру", - заявил Трамп в ходе выступления в Конгрессе, пообещав также "пополнить стратегические запасы нефти до предельного уровня".

Brent WTI США Дональд Трамп
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